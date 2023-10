Donald Tusk rzadko mówi publicznie o życiu prywatnym. Na jednym z wyborczych spotkań zdradził, że zanim został liderem Platformy Obywatelskiej, malował kominy na wysokościach, sprzedawał pieczywo, pracował także w spółdzielni "Świetlik". Ponadto pisał artykuły do kaszubskiego miesięcznika pt. "Pomerania" i współtworzył książkę "Pojezierze Kaszubskie". Więcej zdradził dopiero w swojej autobiografii "Szczerze".

Ewa Tusk: Słabo mówiłam po polsku, więc dzieci mnie przedrzeźniały

Matka Donalda Tuska, Ewa z domu Dawidowska, urodziła się w Sopocie, który wchodził wówczas w skład Wolnego Miasta Gdańska. Jej ojciec Franciszek posługiwał się płynnie trzema językami: polskim, niemieckim i kaszubskim.

Ewa Tusk wyznała, że jej matka i babka chciały po zakończeniu wojny wyjechać do Niemiec. - Obie jednak zostały w Gdańsku, bo tata [Franciszek Dawidowski - red.] stanowczo powiedział, że nigdzie nie pojedzie. Ja chciałam wyjechać, bo dzieci w szkole swastyki na tornistrze mi rysowały. Słabo mówiłam po polsku, więc przedrzeźniały mnie - powiedziała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Zapytana, czy jej dzieci nauczyły się od niej niemieckiego, odparła, że nie chciały. Donald nauczył się języka w trakcie studiów, a Sonia, kiedy przygotowywała się na germanistykę.

Donald Tusk o matce: Od dziecka kojarzyła mi się ze słońcem. Uśmiechnięta, bardzo dobra, no i blondynka

Ewa swojego męża poznała na początku lat 50. XX wieku. Donald senior był przyjacielem jej starszego brata. - Najpierw wpadł w oko mojej mamie. Grzeczny, miły, zwracał się do niej z wielkim szacunkiem. Też kolejarz, bo moja rodzina i Tuskowie to byli głównie kolejarze. Mama uważała, że takiego kandydata na zięcia to ze świecą szukać. Zaręczyny były 23 stycznia 1954 roku. Po prostu przyszedł i bez owijania w bawełnę zapytał, czy za niego wyjdę - wspominała w "Dużym Formacie".

Donald senior zmarł w 1972 roku, a Ewa od tego czasu wychowywała dzieci sama. 14 lat później poznała swego drugiego męża Wacława. - Jeśli ktoś w tym domu naciąga Donka na rozmowy o polityce, to właśnie Wacek - wyznała. - Donald w każdy weekend przyjeżdża do Sopotu i po drodze wstępuje do mnie. Zostawia za drzwiami całe swoje premierowanie - powiedziała dziennikarzom "Gazety Wyborczej".

Ewa Tusk przez 41 lat pracowała jako sekretarka profesora Tadeusza Bilikiewicza w gdańskiej Akademii Medycznej. Na emeryturę przeszła pod koniec lat 90. XX wieku. Zmarła w 2009 roku. Miała 75 lat. - Od dziecka kojarzyła mi się ze słońcem. Moje pierwsze wspomnienie to mama w okularach przeciwsłonecznych. Uśmiechnięta, bardzo dobra, no i blondynka. Kochałem ją bez pamięci - powiedział w 2020 roku polityk.

Ojca się bał. "Mogłem wybrać pasek cienki lub gruby"

Ojciec polityka był stolarzem i również miał na imię Donald. "Ojca się bałem, lał mnie" - wyznał lider PO w książce "Szczerze". "Standardowe to nie było. Nie powiem, że z dobrym efektem, bo przemoc nigdy nie daje dobrych efektów. Wszyscy moi koledzy dostawali, ale mój ojciec może bił trochę częściej i mocniej. Jedyny dzień, kiedy starał się być łagodniejszy, to Wigilia, ale i tak mu nie wychodziło" - pisał Donald Tusk.

O trudnych relacjach z ojcem opowiedział także autorom książki "Donald Tusk. Droga do władzy" Andrzejowi Stankiewiczowi i Piotrowi Śmiłowiczowi. "Był człowiekiem bardzo silnym i zdecydowanym, cholerykiem. Był bardzo wymagający. I stąd zapewne nadgorliwość w karaniu. Miał różnej grubości paski. Mogłem wybrać pasek cienki lub gruby" - wyznał polityk. "Dlatego poczułem nawet jakąś ulgę po jego śmierci, o czym myślę dziś z pewnym zażenowaniem. Nigdy nie marzyłem o powrocie do dzieciństwa. Pewnie dlatego, że jak coś zmalowałem - a nie byłem łatwym dzieckiem - ojciec nie wahał się sięgać po pas i lał" - ujawnił.