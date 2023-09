Do zdarzenia doszło na początku marca na terenie powiatu pleszewskiego (woj. wielkopolskie). Kobieta zostawiła siedmiomiesięczną córkę pod opieką konkubenta, ponieważ musiała iść do pracy. Następnego dnia zauważyła na udach dziecka siniaki. Od razu zawiadomiła miejscową policję. Prokuratura w Pleszewie wszczęła śledztwo. Teraz Sąd Okręgowy w Kaliszu przedłużył okres tymczasowego aresztowania podejrzanego mężczyzny.

Pleszew. Podejrzany o molestowanie od marca przebywa w areszcie

Ze wstępnej opinii biegłego lekarza wynika, że dziewczynka faktycznie była molestowana. Podejrzany, 26-letni partner kobiety trafił na trzy miesiące do aresztu. Prokuratura postawiła mu zarzuty dopuszczenia się przestępstwa o charakterze seksualnym wobec małoletniej poniżej lat 15. Więcej na ten temat w artykule:

Wraz z początkiem czerwca śledczy wnioskowali o przedłużenie aresztu wobec podejrzanego o kolejne trzy miesiące. - Nadeszła uzupełniająca opinia biegłego lekarza medycyny sądowej, który, dysponując dokumentacją medyczną i fotograficzną pokrzywdzonej dziewczynki, podtrzymał swoją opinię i stwierdził, że najbardziej prawdopodobną przyczyną tych urazów jest właśnie inna czynność seksualna - powiedział wówczas prok. Marcin Urbaniak z Prokuratury Rejonowej w Pleszewie.

Sąd przedłużył areszt dla podejrzanego. Prokuratura czeka na ekspertyzy

W środę (6 września) prok. Marcin Kubiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że Sąd Okręgowy w Kaliszu przedłużył okres tymczasowego aresztowania podejrzanego do 28 listopada. Jak wyjaśnił, śledczy z Pleszewa czekają na ekspertyzę w dziedzinie genetyki oraz na uzupełniającą ekspertyzę biegłego w dziedzinie medycyny sądowej "dla uszczegółowienia informacji i okoliczności odnoszących się do stwierdzonych na ciele dziecka obrażeń".

Prokuratura uzyskała już kompleksową opinię biegłych psychiatry i seksuologa na temat skłonności pedofilskich mężczyzny. - Z uwagi na sferę, jaką obejmuje ta ekspertyza, a więc stanu zdrowia osoby, nie mogę przekazać informacji, które zawierają się w konkluzji opinii - dodał prok. Marcin Kubiak.

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy.

Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".