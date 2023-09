Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiadają, że w najbliższych dniach do niektórych części Polski powrócić może wysoka temperatura na skutek przypływu do Europy gorących mas powietrza z Afryki. Według ostatniej prognozy zagrożeń w trzech województwach zachodniej części kraju ponownie wystąpić mogą upały.

Do Polski wrócą upały. IMGW prognozuje ostrzeżenia pierwszego stopnia

Pierwotnie IMGW prognozowało, że ostrzeżenia meteorologiczne przed upałami mogą zostać ogłoszone w sobotę i niedzielę wyłącznie na ziemi lubuskiej. Obecnie synoptycy zapowiadają jednak, że wysoka temperatura dotknąć może terenów trzech województw - zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

Prognozy synoptyków wskazują, że w weekend temperatura maksymalna na zachodzie i południowym zachodzie Polski ponownie sięgnąć może 30 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej może być na północnym wschodzie kraju, gdzie temperatura nie powinna przekroczyć 25 stopni. Według wstępnych zapowiedzi nad morzem termometry wskażą wartości między 22 a 25 stopniami.

Prognozy synoptyków IMGW wskazują, że w dni te możemy spodziewać się również słabego wiatru, co niewątpliwie wpłynie na odczuwalną temperaturę powietrza w kraju. Przewidywania te zdają się potwierdzać również modele prognostyczne Windy.com.

Gorący początek drugiego tygodnia września. Upał może utrzymać się do środy

Zapowiedzi długoterminowe przygotowane przez Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW wskazują, że wysoka temperatura w kraju utrzymać może się do połowy przyszłego tygodnia. Wstępne przewidywania wskazują, że od poniedziałku 10 września najwyższa temperatura utrzymać może się w zachodniej części Polski. Najcieplejszym dniem przyszłego tygodnia może być środa, kiedy najwyższa dobowa temperatura w centrum kraju ponownie sięgnie 30 stopni Celsjusza. Na podobny rozwój pogody wskazują modele prognostyczne opracowane przez portal WXcharts.com, według których upalna temperatura, przekraczająca miejscami 30 stopni, utrzymywać może się do środy 13 września.