Mieszkańcy miejscowości Knurów (woj. śląskie, powiat gliwicki) każdego dnia zmagają się ze strachem spowodowanym przez 29-letnią sąsiadkę. Kobieta od dwóch lat ma zastraszać, obrażać i atakować osoby na ulicy. Sąsiedzi udokumentowali agresję pani Angeliki i poprosili o pomoc dziennikarzy z programu "Interwencja" Polsatu.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Szrot o posiłkach w szpitalach: To priorytet

Knurów. Agresywna sąsiadka zastrasza mieszkańców. "Przychodziła na porodówkę i pytała się, czy ja jeszcze żyję"

- Ja już powoli przestaję wychodzić z domu. Dla mnie to jest chore. Wychodząc z domu, muszę włączyć nagrywanie w telefonie - oznajmiła pani Aleksandra w rozmowie z "Interwencją" i dodała, że żyje w sytuacji zagrożenia już od dwóch lat. - Czekałam na znajomych, ale zaczęła mnie wyzywać. Później weszła do domu. Schowałam się za tuje, żeby mnie nie widziała. Gdy ponownie wyszła, krzyknęłam do sąsiadów, oni z telefonem nagrywali, gdy chlusnęła wrzątkiem. Oblała mnie i poparzyła - opowiedziała pani Katarzyna, cytowana przez Polsat News.

- Sąsiadce pies uciekł. Widziałam, że ona ma małego pieska, że jej uciekł przez płot, więc wzięłam tego psa. A ta [agresywna 29-latka] mi wyrwała smycz i zaczęła mnie bić tą smyczą, kolczatką po brzuchu, wiedząc, że ja byłam w ciąży. Na dwa miesiące wylądowałam w szpitalu, bo miałam ciążę zagrożoną - opowiadała pani Iwona. Jak się okazuje, agresywne zachowania kobiety wykraczają poza osiedle, na którym mieszka. - Codziennie przychodziła na oddział na porodówkę i pytała się, czy ja jeszcze żyję, czy moje dziecko umarło, z uśmiechem na twarzy. I to jest normalna baba z trójką dzieci? - oburzała się pani Iwona.

Ofiarą agresji 29-latki padła także policja. - Ta kobieta jest bardzo wybuchowa. Doświadczył tego jeden z policjantów interweniujących. I oczywiście z uwagi na to, że została naruszona jego nietykalność cielesna, została wszczęta sprawa przeciwko bohaterce tego reportażu - tłumaczył Marek Słomski z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Śląsk. Przeciwko 29-latce toczą się trzy sprawy. Sąsiedzi obawiają się: Ona nas tu pozabija

Dziennikarze postanowili skonfrontować doniesienia sąsiadów z 29-latką. Kobieta początkowo nie chciała rozmawiać, ale po chwili zaprzeczyła, że użyła wrzątku do oblania swojej sąsiadki. Ponadto przyznała, że "puszczają jej nerwy", ale próbowała argumentować swoje zachowanie tym, że sąsiedzi rzekomo wyzywają ją i zaczepiają.

Losy Pani Angeliki rozstrzygnie sąd. Przeciwko kobiecie toczą się trzy sprawy o naruszenie nietykalności, groźby karalne i zniszczenie mienia. Sąsiedzi obawiają się, że w tym czasie może stać im się krzywda. - Nie dzieje się na razie nic, a minęło tyle czasu - oznajmiła pani Aleksandra. - Te sprawy mają być gdzieś w październiku. To ona nas tu pozabija, bo ona twierdzi, że to jest nasza wina - dodała pani Katarzyna.

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda? Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy.

Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".