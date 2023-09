Mieszkańcy osiedla Popowice we Wrocławiu donoszą o nasilającym się problemie. Na grupie zrzeszającej sąsiadów, pojawiają się wpisy ze zdjęciami i materiałami wideo, na których można zobaczyć niecodziennie zachowujące się osoby. Na osiedlu pojawiły się ostrzeżenia instruujące, jakie przedmioty w pobliżu mieszkania powinny wzbudzić czujność ich właścicieli.

Wrocław. Włamywacze znaczą mieszkania nietypowymi przedmiotami

W sobotę 2 września na grupie Popowice Online pojawiło się zdjęcie przedstawiające ostrzeżenie przed włamaniami na osiedlu. "Włamywacze znaczą mieszkania, zostawiając na wycieraczce lub framudze drzwi drobne obiekty: monety, druciki, nawet Tic Taca, znaki kredą itd." - brzmiała treść komunikatu. Dodatkowo mieszkańcy zamieścili zdjęcie mężczyzny, który miał sprawdzać mieszkania z prośbą o zgłaszanie podobnych sytuacji policji.

Jak się okazuje, mężczyzna ze zdjęcia pojawił się na nagraniu opublikowanym 29 sierpnia na tej samej grupie. Na wideo zarejestrowanym przez jednego z mieszkańców można zauważyć, jak podejrzana osoba szybko schyla się pod drzwiami, po czym oddala się w kierunku schodów. Podobna sytuacja miała miejsce na ulicy Jeleniej 22, również we Wrocławiu. "U ubiegłym tygodniu mieliśmy próbę włamania do mieszkania - złodziej został pogoniony. Dzisiaj zaznaczyli nam mieszkanie, kładąc zakrętkę od śruby na futrynie drzwi. Spadła jak wychodziliśmy z mieszkania. Uważajcie i zwracajcie uwagę na obcych i to, co dzieje się po sąsiedzku" - brzmiało ostrzeżenie.

Włamania we Wrocławiu. Przestępcy rozwiercili zamki, aby wejść do mieszkania

"Dzisiaj na swojej wycieraczce, a także na wycieraczce sąsiadki mieszkającej naprzeciwko, znalazłam druciki, jednakowo przycięte i jednakowo zagięte. Po biszkoptach, monetach i guzikach to chyba nowy sposób oznaczenia mieszkań przez złodziei. Przyznam, że jest to trudno zauważalne, zwłaszcza dla starszych osób" - napisała mieszkanka ulicy Białowieskiej. Niecały tydzień później ukazał się wpis informujący, że w mieszkaniu znajdującym się na tej samej ulicy rozwiercono zamki.

W poniedziałek 4 września około godziny 2:00 w nocy doszło do jednej nieudanej próby włamania do lokalu gastronomicznego. Włamywacze przeprowadzili natomiast udany atak na pizzerię znajdującą się obok lokalu. "Włamywacz miał około 180 cm wzrostu, ubrany był w czarną bluzę z kapturem i białymi sznurkami, szare spodnie i czarne buty z białą podeszwą" - przekazał lokal.