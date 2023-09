Czarnek chciał przywitać się z uczniami. Kilkuletnia dziewczynka nie podała mu ręki

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zainaugurował nowy rok szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie, a następnie udał się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdniku. Podczas tych wizyt powstało nagranie, które szybko zyskało popularność.

Przemysław Czarnek podszedł przywitać się z uczniami. Kilkuletnia dziewczynka ministrowi jednak odmówiła

Kiedy minister Czarnek podszedł do siedzących na sali gimnastycznej uczniów, wyciągnął rękę, by się z nimi przywitać. Dwie osoby uścisnęły politykowi dłoń, siedząca obok kilkuletnia dziewczynka spojrzała jednak na ministra i pokręciła głową w geście odmowy. "Czy tej dziewczynce, która nie podała ręki Czarnkowi, postawiono już zarzuty?" - ironizuje jeden z użytkowników platformy X (dawniej Twitter), który zamieścił zdjęcie ze zdarzenia.

Pod nagraniem zamieszczonym na YouTubie rozgorzała dyskusja. Wśród komentarzy nie brakowało pochwał dla dziecka. "Czarnek nie zasługuje na to, żeby mu rękę podawać", "Wiedziała z kim ma do czynienia? Taka mała, a taka mądra", "Też bym mu nie podał. Mimo że zostałem wychowany na kulturalnych odruchach, to ten człowiek swoją postawą nie zasługuje na szacunek" - pisali internauci. Nie wiadomo, czemu dziecko nie chciało przywitać się z ministrem edukacji, możliwe, że dziewczynka po prostu się zawstydziła.

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Czarnek złożył życzenia wszystkim uczniom

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego minister edukacji złożył wszystkim uczniom życzenia. - Drodzy uczniowie, skończyły się niestety wakacje. Też żałuję, ale tak jest każdego roku, bo jest czas na odpoczynek i jest czas na pracę - zaczął swoją wypowiedź Czarnek. - To jest nowy rok szkolny, w którym czeka was druga klasa historii i teraźniejszości, w którym czeka was biznes i zarządzanie, w którym czekają was Laboratoria Przyszłości, także programy takie jak "Poznaj Polskę" czy "Poznaj Polskę na sportowo" - wymieniał Czarnek.

- Będziemy kontynuować informatyzację naszych placówek oświatowych, inwestować w rozwój infrastruktury oświatowej i wspomagając na jeszcze większą skalę samorządy w tym dziele. Będziemy przekazywać czwartoklasistom laptopy na własność. Będziemy również wspomagać nauczycieli i przekazywać im bony na laptopy. Będziemy także troszczyć się o to, by było jeszcze więcej środków finansowych na oświatę i żeby warunki pracy nauczycieli, i płacy nauczycieli, były jeszcze lepsze - zapewniał minister na nagraniu opublikowanym 1 września przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.