Łoś z zakrwawionym porożem w zoo w Bydgoszczy. Personel wyjaśnia, co dzieje się z Wojtkiem

Łoś o imieniu Wojtek jest stałym mieszkańcem Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy. Ze względu na wiek na jego głowie wyrosło niedawno okazałe poroże. Wraz z jego dalszym rozwojem u odwiedzających pojawiły się wątpliwości co do stanu zdrowia zwierzęcia. Poroże Wojtka wygląda bowiem, jakby było zakrwawione i wymagało interwencji weterynarza.

Krew na porożu łosia w zoo w Bydgoszczy. "Wojtek ściera scypuł"

Na facebookowym profilu Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy pojawił się post z tłumaczeniem całej sytuacji. "W trakcie wzrostu poroże pokrywa scypuł. Scypuł to delikatna skóra pokryta sierścią, ukrwiona i unerwiona. Teraz natomiast nadszedł czas, kiedy Wojtek ten scypuł ściera, więc na jego porożach możecie zobaczyć zwisającą, zakrwawioną skórę. Jest to naturalne zjawisko. Wojtek jest zdrowym, pięknym samcem łosia" - przekonują pracownicy zoo.

Scypuł występuje również u innych gatunków jeleniowatych. Zaobserwujemy go między innymi u obecnych w Polsce jeleni czy saren. W przypadku reniferów rośnie on bez ścierania, by docelowo przekształcić się w tak zwaną pantę.

Bukowisko u łosi. W okresie godowym poroże odgrywa kluczową rolę

Ścieranie warstwy ochronnej poroża związane jest z nadejściem okresu godowego. U łosi określane jest ono mianem bukowiska. Rozpoczyna się na początku września, a kończy w połowie października. W jego trakcie byki pokrywają te klępy, które wykazują objawy rui, by następnie odejść w poszukiwaniu kolejnej samicy. Samce łosia nie toczą tak zaciekłych pojedynków, jak ma to miejsce w przypadku jeleni. Byki poprzestają na wydawaniu charakterystycznych odgłosów i demonstrowaniu sobie nawzajem potęgi poroża.