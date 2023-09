W lutym 2023 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przyszły na świat pięcioraczki. Ich rodzice, Dominika oraz Vincent Clarke, zanim na świecie powitali najmłodsze potomstwo, mieli już siedmioro dzieci. Zaledwie trzy dni po narodzinach jeden z chłopców odszedł. Wkrótce okazało się także, że drugi, Charles, którego rodzina pieszczotliwie nazywa Czarusiem, potrzebował pilnej operacji serca. Na skutek zabiegu chłopiec jako jedyny z czwórki rodzeństwa musiał pozostać w szpitalu.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Waldemar Pawlak stanie przed komisją Lex Tusk?

Chłopiec z rodziny pięcioraczków został przeniesiony do Rzeszowa

Po operacji i pobycie w Krakowskim szpitalu lekarze wyrazili zgodę na przeniesienie chłopca do placówki w Rzeszowie, dzięki czemu dziecko mogło być bliżej domu i swoich rodziców. - Udało nam się uzyskać zgodę i załatwić cały proces przeniesienia Czarusia z Krakowa do Rzeszowa, żebyśmy mieli bliżej, żebyśmy mogli go częściej odwiedzać i być przy nim, bo on tego teraz bardzo, bardzo potrzebuje - mówiła pani Dominika na jednym z nagrań opublikowanych w sieci. Z czasem pojawiła się także nadzieja na wypuszczenie niemowlaka ze szpitala. Po tym jak trzeba było karmić chłopca pozajelitowo, pokazał on w końcu, że potrafi ssać. Tym samym zaistniała szansa na wypisanie Charliego do domu.

Czaruś nie może wrócić do domu, przez braki w personelu

Swoje zmagania z chorobą syna, a także codzienność z gromadką dzieci pani Dominika dokumentuje i dzieli się w mediach społecznościowych, internauci coraz częściej pytali matkę, kiedy chłopiec, podobnie jak pozostałe dzieci, wróci wreszcie do domu. Na to pytanie jednak nadal nie można przekazać jednoznacznej odpowiedzi.

- W ostatni dzień sierpnia udałam się do hospicjum w Rzeszowie, by spełnić wszystkie formalności, aby Czaruś był już z nami w domku. Niestety, po krótkim spotkaniu z panią doktor zostało ustalone, że Czaruś zostaje w hospicjum - przekazała pani Dominika na Instagramie.

- Moje serce rozpadło się na milion kawałków. Powód tej decyzji jest prosty - brak personelu medycznego w regionie, w którym my mieszkamy, który w razie potrzeby mógłby zająć się Czarusiem - poinformowała matka chłopca. Pani Dominika dodała, że na chwilę obecną hospicjum poszukuje pielęgniarki, która w razie potrzeby będzie umiała wymienić sondę, która na obecnym etapie niezbędna jest do dalszego funkcjonowania Czarusia.