Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni (woj. pomorskie) otrzymali niecodzienne zgłoszenie w sobotę 2 września około godziny 15:50. Pasażerka jednego z autobusów zauważyła, że kobieta prowadząca samochód zażywa narkotyki podczas prowadzenia pojazdu. Policja udała się na ul. Wielkopolską, gdzie funkcjonariusze zauważyli zgłoszony pojazd.

Pomorskie. 33-latka z Rumii zażywała narkotyki podczas prowadzenia pojazdu

Funkcjonariusze z oddziału ruchu drogowego zatrzymali zgłoszony pojazd do kontroli. Za jego kierownicą znajdowała się 33-letnia mieszkanka Rumii. Kobieta przyznała się do zażywania narkotyków i dodała, że ma ich "trochę" przy sobie. Policja znalazła przy niej 18 gramów marihuany, ponad siedem gramów kokainy oraz blisko sześć gramów klefedronu.



Kierująca została przewieziona do szpitala, w celu wykonania bada krwi, a następnie trafiła do policyjnej celi. "Zatrzymana usłyszała zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Za kierowanie pod wpływem środków odurzających można trafić do więzienia na dwa lata. Teraz o losie kobiety zadecyduje sąd" - poinformowała Komenda Miejska Policji w Gdyni.

Policja przypomina, że posiadanie narkotyków jest karalne. Kierowca z Lublina rozpoczął ucieczkę z nielegalnymi substancjami

Narkotyki mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Przykładem jest zdarzenie, do którego doszło pod koniec sierpnia w Lublinie. Kierowca zignorował wówczas sygnał policji do zatrzymania się i rozpoczął ucieczkę. Kiedy auto utknęło, mężczyzna zaatakował policjantów maczetą, co doprowadziło do oddania strzału ostrzegawczego. W samochodzie i przy zatrzymanym mężczyźnie funkcjonariusze znaleźli narkotyki. Więcej informacji o zdarzeniu znajduje się w artykule: Pościg samochodowy w Lublinie. Mężczyzna ruszył na policjantów z maczetą. W aucie były narkotyki.

Zgodnie z art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi do trzech lat więzienia. Jeśli ich ilość jest znaczna, kara może wzrosnąć do nawet 10 lat.