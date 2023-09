W 2007 roku 39-letnia Karolina rozpoczęła pracę w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy. Po prawie trzech latach przeniosła się do Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w tym samym mieście. To tam doświadczyła mobbingu ze strony dowódcy jednostki. Teraz walczy o swoje prawa przed sądem.

39-letnia Karolina przez cztery lata była prześladowana przez dowódcę jednostki w Legnicy

W 2007 roku 39-letnia Karolina przyjęła posadę na posterunku ochronnym w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy. Dowódca jednostki Wiesław J., według informacji przekazanych przez "Newsweek", po kilku miesiącach zaczął komentować wygląd policjantki, pytać z kim mieszka, dlaczego "do tej pory nie zaprosiła go na kawę". Karolina zbywała jego zaczepki. W 2012 roku pijany dowódca wszedł do jej pokoju pod wpływem alkoholu. Podszedł do kobiety i dotknął jej piersi. - Co ty masz takie małe cycki? - skomentował. Następnie złapał ją za pośladki i przyciągnął do siebie. 39-latka próbowała go odepchnąć, po czym dowódca wykrzyczał: "Co ty na dowódcę rękę podnosisz?!" - pisze "Newsweek".



Kobieta planowała zmienić jednostkę, jednak dowódca zapowiedział, że nie zgodzi się na przeniesienie. Zaczął też poniżać policjantkę, mówiąc jej m.in.: "do niczego się nie nadajesz", "jesteś brudaską". Podważał też zwolnienia lekarskie kobiety. Po czterech latach policjantka zrezygnowała z pracy.

W marcu 2016 roku kobieta zgłosiła sprawę pełnomocniczce komendanta wojewódzkiego do spraw praw człowieka we Wrocławiu. Kolejnego dnia kobieta rozmawiała z przełożonym, który nadal stosował mobbing. "Przez takie coś tylko ty zostaniesz z niczym. No teraz nikt nie chce cię przyjąć k... Bo wiedzą, że jesteś, powiem ci w oczy, nieudacznikiem, tak jak ci powiedziałem. I nawet rodzina się na ciebie wypina, się śmieje za plecami" - mówił dowódca, który po raz pierwszy został wówczas nagrany. 39-latka udała się z nagraniem do komendy wojewódzkiej, po kilku dniach została przesłuchana. Nie stwierdzono, aby doszło do przestępstwa.



Następnego dnia kobieta ponownie zgłosiła przestępstwo - zeznawała w Legnicy i w Głogowie. Powiedziała, że dowódca często przychodził pijany do pracy, był wynoszony przez funkcjonariuszy, którym ubliżał. Zgłosiła się także do psychiatry po leki uspokajające.

Była policjantka domaga się dwóch milionów złotych odszkodowania od Skarbu Państwa

Prokuratura Rejonowa w Głogowie oskarżyła dowódcę o molestowanie seksualne, fizyczne i psychiczne, a także przekroczenie uprawnień służbowych. Podjęto decyzję o karze trzech i pół roku pozbawienia wolności. Mężczyzna miał również wypłacić pokrzywdzonej 60 tys. zł zadośćuczynienia. Dowódca zaprzeczył wszystkim zeznaniom kobiety i nie przyznał się do winy. Nie wszczęto wobec mężczyzny postępowania dyscyplinarnego i po pewnym czasie przeszedł na emeryturę. Jednak Sąd II instancji zdecydował o powtórzeniu procesu - wówczas Wiesław J. otrzymał wyrok skazujący (10 miesięcy pozbawiania wolności w zawieszeniu na dwa lata).

W 2020 roku kobieta trafiła do komendy miejskiej w Legnicy. Tam otrzymała pismo "o wszczęciu administracyjnego postępowania o wydaleniu ze służby z uwagi na długotrwałe przebywanie na zwolnieniach lekarskich i dezorganizowanie pracy jednostki". Następnie została skierowana do szpitala MSWiA w Cieplicach. Tam pomógł jej były komendant jednostki policji w Zachodniopomorskiem. Kieruje pisma do KGP, RPO, MSWiA. Zwracał uwagę, że zwolnienia kobiety wynikały z traumy, której doznała w poprzednim miejscu pracy i za to przełożeni chcą ją zwolnić.

W 2021 roku Karolina złożyła pozew przeciwko Skarbowi Państwa - Komendzie Wojewódzkiej we Wrocławiu. Kobieta zażądała " 2 mln zł zadośćuczynienia za doznane krzywdy, 63,5 tys. zł odszkodowania za wydatki na leczenie, utratę dochodów w związku ze zwolnieniami lekarskimi i brakiem awansu, 100 tys. zł zadośćuczynienia za nieuzasadnione wydalenie ze służby" - podał "Newsweek".

Jak przekazał w rozmowie z "Newsweekiem" Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu asp. szt. Łukasz Dutkowiak, sprawą funkcjonariuszki zajęli się kompleksowo. Zwrócił również uwagę, że wobec funkcjonariusza zostało podjęte postępowanie dyscyplinarne. Kara nie została jednak nałożona, bo przebywał na zwolnieniu lekarskim, a później skorzystał z wcześniejszego zwolnienia ze służby. Umorzono postępowanie, jednak były dowódca SPPP w Legnicy został skazany prawomocnym wyrokiem. Nie pobiera policyjnej emerytury.

"Newsweek" podkreśla, że Skarb Państwa powinien ponieść odpowiedzialność, ponieważ sprawca był związany z państwową instytucją. Proces rozpoczął się w kwietniu br. - przesłuchano już świadków, wkrótce będą zeznawać lekarze. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu odrzuca roszczenia policjantki. Jednostkę ma reprezentować Prokuratura Generalna.

Karolina boi się pójść wyjść z domu, unika spotkań z bliskimi, bierze leki antydepresyjne, przeciwlękowe. Siedmiokrotnie trafiła na oddziały leczenia nerwicy z rozpoznaniem PTSD oraz depresji lękowej.