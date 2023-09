Fundacja GrowSPACE, która zajmuje się m.in. tematyką zdrowia psychicznego, po przeanalizowaniu danych udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ujawniła skalę rekordowych kolejek do psychiatry dziecięcego w Polsce. Pod lupą znalazły się wszystkie przychodnie, poradnie oraz ośrodki pomocy, które oferują konsultacje z zakresu psychiatrii dziecięcej. Z danych wynikło, że aż w pięciu placówkach w Polsce na wizytę u specjalisty trzeba czekać ponad 1000 dni.

REKLAMA

Zobacz wideo O przyczynach depresji i znaczeniu szkoły i rodziny w jej przebiegu Małgorzata Gołota rozmawia z psycholożką dr Ewą Woydyłło-Osiatyńską i i psychiatrami dr hab. Barbarą Remberk oraz dr Maciejem Klimarczykiem

Katastrofalne dane NFZ. Na wizytę do psychiatry dziecięcego trzeba oczekiwać nawet ponad sześć lat

W ostatnim tygodniu sierpnia Fundacja GrowSPACE udostępniła dane NFZ, pokazujące szacowaną długość oczekiwania na konsultację u psychiatry dziecięcego. Średnio w Polsce dzieci i młodzież na wizytę muszą oczekiwać około 238 dni. Najgorsza sytuacja została odnotowana w województwie pomorskim, śląskim i mazowieckim, gdzie czas oczekiwania wydłużył się średnio do kolejno 411 dni, 512 dni oraz 377 dni. Niechlubny rekord przypadł jednak Ośrodkowi Terapii i Psychoedukacji "Kompas" w Będzinie. Tam na wizytę należy poczekać aż 2441 dni. Oznacza to, że szacunkowo, pierwszy wolny termin przypada na 6 maja 2030 roku.

- To pokazuje ogromny dramat dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, którzy realnie nie będą mogli skorzystać z odpowiedniej pomocy. Przecież jeśli dziecko ma przykładowo 12 lat, to spokojnie w roku 2030 może się zapisywać już do "dorosłego" psychiatry. Rodzina nie będzie mogła liczyć na odpowiednią pomoc. Oczywiście w przypadku ogromnego kryzysu, który będzie zagrażać życiu, można wezwać karetkę, ale to nie rozwiąże przyczyny problemów - tłumaczył Dominik Kuc z Fundacji GrowSPACE, cytowany przez serwis kronika24.pl.

Psychiatria dziecięca w Polsce. Najgorsza sytuacja w województwie pomorskim, śląskim i mazowieckim

Poza placówką w Będzinie, która oferuje ponad sześcioletnie stanie w kolejce do specjalisty, istnieją jeszcze cztery inne miejsca w Polsce, do których czas oczekiwania na wizytę u dziecięcego psychiatry wynosi ponad 1000 dni. Są to:

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - około 1155 dni,

SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście - około 1647 dni,

Ośrodek Wczesnej Interwencji - Pilicka 21 w Warszawie - około 1191 dni,

Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed w Gdańsku - około 1445 dni.

Według informacji pozyskanych przez GrowSPACE, Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed w Gdańsku wstrzymało rejestrację. Z kolei SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście zaoferowało konsultację na 2028 rok, a Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Med. Jana Bogdanowicza wyznaczył kolejny wolny termin na 28 października 2026 roku.



- W niektórych placówkach można skrócić kolejkę, jeśli wizyta odbędzie się prywatnie. Wówczas są wolne terminy na przykład na maj 2024 roku. Nie każda rodzina dziecka w kryzysie może sobie jednak pozwolić na taki krok. Pamiętajmy też, że często diagnoza i leczenie nie kończą się na jednej wizycie - podkreślił Wojciech Szumiło z Fundacji GrowSPACE.

W Polsce nie ma wystarczającej liczby specjalistów

Jedną z przyczyn problemu jest niewystarczająca liczba specjalistów. Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej z 31 grudnia 2022 roku, w całym kraju było zaledwie 555 psychiatrów i psychiatrek dziecięcych, z czego 521 czynnie wykonywało zawód. Jak wyliczyła fundacja, oznacza to, że jeden lekarz specjalista bądź lekarka specjalistka przypada na około 12400 wszystkich dzieci i młodzieży do 18 roku życia.



Oprócz tego przedstawiciele GrowSPACE wskazują na brak działań ze strony resortu zdrowia. - Ministerstwo Zdrowia w lutym tego roku chwaliło się tym, że w ramach prewencji suicydalnej od 2020 roku otworzyło dwa dodatkowe oddziały dzienne psychiatrii dziecięcej. Czyli dwa oddziały w ciągu trzech lat - podkreślił Dominik Kuc.