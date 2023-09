Pogoda we wrześniu może zaskoczyć powrotem lata. Wszystko za sprawą antycyklonu Olenka, który według synoptyków z dobrapogoda24.pl sprawi, że opady oraz burze znikną, a słoneczne dni powrócą. Pierwsze oznaki nawracającego ciepła pojawią się w Polsce już niebawem.

Zobacz wideo Potężna burza z gradem i ulewą przeszła nad Tarnowem [29.08]

Pogoda. Antycyklon Olenka już niedługo sprowadzi gorącą temperaturę do Polski

Synoptycy poinformowali, że okres stabilizacji warunków atmosferycznych pojawi się wraz z nowym tygodniem - czyli od poniedziałku 4 września. Polska znajdzie się wówczas w obszarze pola wyżowego w kształcie układu Omega i za sprawą trwałego antycyklonu Olenka.

Wyżowa pogoda utrzyma się co najmniej przez całą połowę września. Eksperci nie wykluczają, że okres ten będzie mógł potrwać dłużej. Zmiany zachodzące w polu barycznym nad Europą zapewnią bowiem adwekcje cieplejszego powietrza oraz trwalszy okres słonecznej, ciepłej, a okresami nawet gorącej pogody.

Według prognoz IMGW, między środą a czwartkiem nad Polską można spodziewać się bezchmurnego lub lekko zachmurzonego nieba. W nocy oraz rano miejscami pojawi się mgła. Temperatura minimalna wyniesie od 9 do 15 stopni Celsjusza, natomiast nad morzem do 16 stopni. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry wskażą około 8 stopni. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 28 stopni nad morzem, a na Podhalu do około 23 stopni. Wiatr przez ten okres będzie słaby, miejscami umiarkowany z kierunku północno-wschodniego i wschodniego.

Pogoda w Polsce. Synoptycy z IMGW zapowiadają wiele słonecznych dni

Między czwartkiem a niedzielą zachmurzenie będzie małe lub w ogóle nie wystąpi nad Polską. W nocy oraz rano pojawi się natomiast mgła. Temperatura minimalna wyniesie od 9 do 15 stopni, natomiast na zachodzie i nad morzem termometry wskażą do 17 stopni. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie będzie około 8 stopni. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 do 30 stopni, nad morzem a w dolinach karpackich od 22 do 26 stopni. Wiatr w tym okresie będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Synoptycy z dobrapogoda24.pl zapowiadają, że do 12 września Olenka zostanie wchłonięta przez kolejny ośrodek wyżowy Patrycja, który zablokuje opady. Ewentualny deszcz i burze wrócą miejscami prawdopodobnie dopiero w drugiej dekadzie września. Szczegóły dotyczące pogody będą na bieżąco aktualizowane.