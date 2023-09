Do zdarzenia doszło 31 sierpnia na Witominie w Gdyni (woj. pomorskie). Policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który zaczepiał dzieci i kobiety. Dyżurny wysłał funkcjonariuszy pod wskazany adres, ale sprawca zdążył uciec.

Gdynia. 38-latek gonił dzieci i wymachiwał nożem. Został zatrzymany

"Mundurowi ustalili, że sprawca gonił dzieci, wymachując przy tym nożem. Przesłuchali świadków i zaczęli szukać mężczyzny" - czytamy w komunikacie opublikowanym w poniedziałek (4 września) przez Komendę Miejską Policji w Gdyni.

"W piątek [1 września - red.], podczas patrolowania rejonu służbowego i obserwacji terenu, mundurowi rozpoznali 38-latka, zatrzymali go i przewieźli go do policyjnego aresztu" - podają funkcjonariusze. Okazało się, że sprawcą jest osoba w kryzysie bezdomności.

38-latek trafił do aresztu. Grozi mu kara pozbawienia wolności

W sobotę (2 września) prokuratura postawiła 38-latkowi zarzut stosowania gróźb karalnych. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu więzienie. "Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch" - czytamy w art. 190. Kodeksu karnego.

Policjanci wciąż prowadzą śledztwo. "Badają, czy mężczyzna może być związany z innymi, podobnymi przestępstwami" - podali dziennikarze Radia Gdańsk.