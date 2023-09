"Moje dziecko nie może oddychać". Policjanci z Ostrołęki rzucili się na ratunek niemowlęciu

W Ostrołęce w minioną sobotę policjanci uratowali życie niemowlaka, który miał problemy z oddychaniem. Gdy kobieta podbiegła do ich radiowozu z dzieckiem, od razu przystąpili do akcji ratowniczej i na sygnale ruszyli do szpitala.

