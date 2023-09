Episkopat o aborcji ze względu na problemy psychiczne: "Nie może być dopuszczona". Ale jest

Po śmierci 33-letniej Doroty w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II usłyszeliśmy deklarację ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. - W Polsce każda kobieta w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma prawo do dokonania terminacji ciąży, czyli wykonania zabiegu aborcji. Te warunki zagrożenia zdrowia lub życia trzeba traktować rozłącznie i w przypadku definicji zdrowia - stosujemy tutaj szeroką definicję, która odnosi się nie tylko do zdrowia fizycznego, ale również do zdrowia psychicznego - mówił i dodał, że "w przypadku wniosków czy skarg (...) związanych z terminacją ciąży obserwujemy, że coraz częściej mamy do czynienia z powoływaniem się na przesłanki związane ze zdrowiem psychicznym".

O przesłance związanej ze zdrowiem psychicznym zrobiło się szczególnie głośno po sprawie odmowy aborcji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. 26-letnia kobieta posiadała diagnozę bezczaszkowia płodu i zaświadczenia od dwóch niezależnych psychiatrów, potwierdzające, że kontynuacja ciąży stanowi zagrożenia dla jej zdrowia psychicznego. Szpital odmówił przerwania ciąży, powołując się na stanowisko Ordo Iuris - fundamentalistycznej organizacji, która uważa, że "zaburzenia psychiczne matki nie stanowią podstawy do terminacji ciąży".

Rzecznik Praw Pacjenta: Zagrożenie zdrowia psychicznego może być przesłanką do aborcji

Szpital przytoczył fragment opinii OI i podsumował: "Czyli krótko mówiąc, zdaniem Ordo Iuris depresja nie jest zagrożeniem dla życia i zdrowia kobiety". Są to zresztą nie tyle słowa dyrektora, a streszczenie opinii wykonane przez serwis politykazdrowotna.com w artykule "Aborcja stała się praktycznie niedopuszczalna w Polsce". Dyrektor placówki przekonywał, że - aby wykonać aborcję - musi wystąpić "poważne" zagrożenia zdrowia lub życia, choć nic takiego nie ma w przepisach. Pisał też o depresji pacjentki, choć psychiatrzy zdiagnozowali u niej zaburzenia psychotyczne.

Sprawa została zgłoszona przez Federę do Rzecznika Praw Pacjenta. - Z jego decyzji wydanej po rozpatrzeniu sprawy wynika, że "przez zdrowie, którego zagrożenie może stanowić przesłankę legalnego przerwania ciąży, należy rozumieć także zdrowie psychiczne kobiety w ciąży (ustawodawca nie ogranicza wprost możliwości terminacji ciąży jedynie do przypadków, gdy stanowi ona zagrożenie dla zdrowia fizycznego kobiety)" - mówiła Kamila Ferenc w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".

Federa opublikowała decyzję RPP na swojej stronie. Każda pacjentka, która posiada zaświadczenie od psychiatry o tym, że dalsze pozostawanie w ciąży zagraża jej zdrowiu psychicznemu, może powołać się na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta z 13 marca 2023 r. o sygnaturze RzPP-DPR-WPZ.431.362.2021.PS. Decyzję można pobrać ze strony internetowej Federy.

Episkopat: Aborcja nie należy do metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu

Tymczasem w tej sprawie głos postanowiła zabrać Konferencja Episkopatu Polski. Zespół ekspertów ds. bioetycznych wydał stanowisko, w którym oświadczył, że "aborcja nie może być prawnie dopuszczona z powodu występowania u matki zaburzeń psychicznych" i ocenił, że "takie stanowisko przyjmuje każdy człowiek z prawidłowo ukształtowanym sumieniem".

Episkopat przyznaje, że "w przebiegu ciąży zdarzają się sytuacje pogorszenia stanu zdrowia psychicznego kobiety", które może mieć związek m.in. "z niekorzystną diagnozą i prognozą dotyczącą rozwoju dziecka".

"W takich sytuacjach zarówno Kościół, jak i państwo oraz organizacje pozarządowe, oferują kobiecie kompleksowe wsparcie. Zależnie od sytuacji, matki mogą skorzystać z wielu różnych form pomocy, jak: domy samotnej matki, ośrodki adopcyjne, hospicja perinatalne, okna życia. W instytucjach tych pracują, zapewniając wsparcie, specjaliści różnych dziedzin: psychiatrzy i lekarze innych specjalności, psycholodzy, psychoterapeuci. Na pierwszy rzut oka aborcja może się wydawać jedyną drogą, aby ulżyć przeżywanemu cierpieniu, ale w rzeczywistości nią nie jest" - czytamy.

W stanowisku podano, że przywrócenie zdrowia psychicznego "odbywa się przy pomocy metod leczniczych, w szczególności terapii farmakologicznej, psychoterapii, psychoedukacji".

Aborcja nie należy do metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu. Uśmiercenie dziecka nie może być uważane za środek do przywrócenia zdrowia kobiety. Taki akt nie mieści się w standardach leczniczych. Jakkolwiek faktem jest, że w okresie ciąży zdarzają się sytuacje pogorszenia stanu zdrowia psychicznego kobiety, to sam fakt bycia w ciąży nie jest ani koniecznym, ani wystarczającym stresorem prowadzącym do wystąpienia zaburzeń psychicznych

- przekonuje zespół. Ocenia przy tym, że określenie "zagrożenie dla zdrowia psychicznego matki" nie jest klarowne i "istnieje znaczne ryzyko nadużyć".

Następnie KEP powołuje się na "liczne badania", które mają potwierdzać, że "sama aborcja często skutkuje bardzo poważnymi komplikacjami (syndrom poaborcyjny) w obszarze zdrowia psychicznego towarzyszącymi matce nawet do końca jej życia". Tymczasem ostatnie badania kolejny raz potwierdziły, że takie schorzenie nie istnieje - po pięciu latach od zabiegu, 99 proc. badanych kobiet nie żałowało podjętej decyzji (z badaniami można zapoznać się tutaj >>>).

"Pozostawić możliwość dokonania aktu heroicznego"

Episkopat zaznacza, że w przypadku zagrożenia zdrowia i życia ciężarnej konieczną ochroną i terapią "należy zawsze objąć dwóch pacjentów". "W sytuacji, gdy nie jest możliwe uratowanie obojga, dopuszczalne są działania ratujące matkę, choćby ich ubocznym, przewidywanym, ale niechcianym i niemożliwym do uniknięcia efektem była śmierć dziecka" - czytamy.

W takim przypadku etycznie usprawiedliwiony jest wybór matki, która decyduje się ratować własne życie, aczkolwiek zawsze gdy to możliwe należy pozostawić jej możliwość dokonania aktu heroicznego, jakim byłoby poświęcenie własnego życia dla ratowania życia dziecka, jeśli miałoby ono szanse przeżycia

- pisze dalej zespół ds. bioetycznych. KEP przekonuje, że aborcja ze względu na przesłanki psychiczne to "ponowna legalizacja aborcji na życzenie, w dodatku drogą niekonstytucyjnej, pozaustawowej manipulacji".

Aborcja nie dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi

Osobny akapit poświęcono sytuacji, kiedy kobieta chora psychicznie zachodzi w ciążę "wskutek wykorzystania przez nieodpowiedzialnego mężczyznę".

"Zazwyczaj nie jest ona zdolna do podjęcia obowiązków rodzicielskich. Jednak nienarodzone dziecko, znajdujące się w jej łonie, nadal zachowuje godność człowieka oraz wszystkie przysługujące mu prawa. Dlatego wymaga kompleksowej opieki zarówno przed, jak i po urodzeniu. Żadna forma terminacji ciąży nie jest tu usprawiedliwiona. W takim przypadku Kościół katolicki postuluje objęcie kobiety ciężarnej szczególną opieką przed urodzeniem, stworzenie jej godnych warunków wydania dziecka na świat, a następnie - gdyby nie mogła ona wychować dziecka - pomoc ośrodków pomocy społecznej, rodzinnych domów dziecka czy też np. placówek prowadzonych przez zakony żeńskie. Takie rozwiązanie nie wyklucza cennych kontaktów dziecka z jego biologiczną matką. Jednocześnie jest ono świadectwem moralnej dojrzałości społeczeństwa" - pisze Episkopat.