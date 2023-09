Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. "W środku znaleziono zwęglone ciało". Nie żyje 19-latek

W niedzielę rano w pobliżu miejscowości Grabianowo (w. wielkopolskie) doszło do makabrycznego wypadku. 19-letni kierowca uderzył w drzewo, co doprowadziło do pożaru pojazdu. Mężczyzna zginął na miejscu.

3 Fot. Facebook/OSP KSRG Żabno Otwórz galerię Na Gazeta.pl