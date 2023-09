Łańcuch odciął głowę 21-letniemu motocykliście. Sprawę przejęła kolejna prokuratura

Do tragicznego zdarzenia doszło 3 września 2022 roku. Tego dnia Grzegorz G. wybrał się z kolegami na przejażdżkę. W miejscowości Stępina w województwie podkarpackim 21-letni kierowca zjechał motocyklem crossowym z drogi publicznej na drogę gruntową i chciał wjechać na prywatną działkę, która prowadziła do kamieniołomów. Teren ten był wyraźnie oznakowany zakazami wjazdu i ogrodzony słupkami z łańcuchem.

Łańcuch oderwał głowę motocykliście. Prokuratura Okręgowa umorzyła postępowanie

21-letni Grzegorz najprawdopodobniej nie zauważył łańcucha, który odgradzał prywatną posesję, ponieważ odwrócił się do kolegów. Gdy wjechał na działkę motocyklem, wówczas łańcuch miał doprowadzić do oderwania głowy kierowcy.

Jak informował wówczas portal nowiny24.pl, według śledczych z Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie, łańcuch leżał na ziemi, co rodzi pytanie o to, jak mogło dojść do urwania głowy. Ponadto głowa leżała dwa metry przed ciałem. Motocykl z kolei zatrzymał się kilkanaście metrów za łańcuchem.

Z ustaleń prokuratury wynika, że po najechaniu na łańcuch miał on zostać podbity w górę, gdzie natrafił na głowę kierowcy. Śledztwo nie wykazało jednak, by właściciel działki postąpił niezgodnie z prawem grodząc swoją działkę.

- Prawdopodobnie po kierownicy i rękach motocyklisty poszedł do góry. Nikomu nie postawiłem zarzutów, a postępowanie zostało niedawno umorzone. To był nieszczęśliwy wypadek, do którego doszło przez nieostrożność motocyklisty - przekazał prokurator Zbigniew Wieszczek w styczniu 2023 roku.

Sprawa wraca za sprawą Prokuratury Rejonowej. Biegli ocenią, czy obrażenia mogły powstać w takich okolicznościach

Pomimo umorzenia sprawy, historię wypadku chce zbadać jeszcze Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie. Śledczy czekają obecnie na dwie opinie biegłych z zakresu ruchu drogowego oraz medycyny sądowej. - Najistotniejsze pytanie, na które próbuje znaleźć odpowiedź Prokuratura Okręgowa to fakt, czy obrażenia u Grzegorza G. mogły powstać w danych okolicznościach i w dany sposób - wyjaśnił z kolei Arkadiusz Jarosz w rozmowie z "Super Expressem".