Ulewy, nawałnice i burze, które w ostatnich dniach dominowały nad Polską, na kilka dni nas opuszczą. W niektórych regionach kraju temperatura wyniesie nawet 30 st. C. Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

Prognoza pogody dla Polski. Wyż wpłynie na aurę w kraju. Będzie cieplej

3 września w południowej Polsce pojawią się burze, które w najbliższych dniach nie wystąpią już w Polsce. "Ostrzeżenia obowiązują na obszarze woj. śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Prognozowane są burze, opady deszczu do 25 mm i porywy wiatru do 70 km/h" - poinformowali w niedzielę meteorolodzy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Początek tygodnia będzie natomiast znacznie cieplejszy, a z każdym dniem temperatura będzie coraz wyższa. Jak przekazali synoptycy, "w ciągu najbliższego tygodnia pogoda będzie raczej łagodna, bez gwałtownych zjawisk. Burze, zazwyczaj słabe prognozowane są do niedzieli (3 września - red.)". Do końca tygodnia za sprawą wyżu, który napływa do Polski, nie pojawią się opady deszczu.

W całej Polsce przyszły tydzień będzie ciepły - temperatury wyniosą ponad 20 st. C. Tylko nad morzem i w rejonach podgórskich termometry wskażą maksymalnie 18 lub 20 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie, tam od środy nawet 25 st.C. Lokalnie temperatura może wzrosnąć do 27 lub 30 st. C.

Znacznie chłodniej będzie nocami - w kotlinach górskich temperatura może spaść nawet do 10 st. C. W centrum kraju odnotujemy natomiast od 10 do 13 st. C. Na zachodzie termometry mogą wskazać 15 st. C.

Pogoda. Wrzesień będzie suchy i ciepły

Zdaniem synoptyków, pierwszy miesiąc jesieni będzie raczej ciepły i suchy. Więcej opadów może się pojawić dopiero w drugiej połowie września. "W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej" - przekazali synoptycy IMGW.

Przypominamy, że w przypadku, "gdy przewidywana jest średnia temperatura powyżej normy, można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020". Natomiast, gdy "przewidywana jest średnia suma opadów w normie, można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020" - wyjaśniali synoptycy.