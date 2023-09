24-letnia Joanna zaginęła 31 sierpnia w Głuchowie, który leży na obrzeżach Łańcuta w województwie podkarpackim. Ostatniego dnia wakacji kobieta wyszła z pracy i udała się w kierunku domu. Do pokonania miała dwa kilometry. Około godziny 16:40 zarejestrował ją monitoring na rondzie niedaleko szkoły podstawowej. W tym miejscu ślad Joanny się urywał.

Odnaleziono ciało zaginionej 24-latki z Łańcuta. Brat Joanny wyjawił, że w sprawie zatrzymany został mąż starszej siostry

Bliscy nie mogli nawiązać z nią kontaktu, dlatego zgłosili zaginięcie Joanny. Poszukiwania 24-latki ruszyły. Niestety, w sobotę 2 września zostało odnalezione jej ciało. - Mogę tylko potwierdzić, że ujawniono zwłoki poszukiwanej. Prowadzone jest śledztwo pod nadzorem prokuratury - przekazał "Faktowi" oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie, aspirant Wojciech Gruca.

Chociaż śledczy nie chcą podawać szczegółów sprawy, to w lokalnych mediach pojawiły się pogłoski, że 24-latka została zamordowana. Dziennikarze "Faktu" dotarli do brata Joanny, który przekazał, że podejrzany w sprawie jest szwagier 24-latki, mąż jej starszej siostry.

- O śmierci siostry dowiedziałem się dzisiaj rano. Z tego co wiem, to zatrzymany został szwagier. Podobno przyznał się do zabójstwa. Nie mam pojęcia, jaki mógł mieć motyw, co mogło go do tego skłonić. Nikt nie chce nam nic powiedzieć, więc niewiele jeszcze wiem. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci i zdruzgotani tym, co się stało - powiedział "Faktowi" pan Tomasz. Jak dodał mężczyzna, 24-latka pracowała w hotelu w Łańcucie, gdzie zajmowała się cateringiem. Nie miała męża ani dzieci.