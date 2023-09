Tragedia w Tatrach. Młody mężczyzna spadł z dużej wysokości

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało zgłoszenie o upadku mężczyzny z dużej wysokości ok. godz. 12. Zdarzenie miało miejsce pomiędzy Szpiglasową Przełęczą a Wrotami Chałubińskiego. Jak podaje Polsatnews.pl, ok. 20-letni mężczyzna spadł z wysokości ok. 150-200 m. Zginął na miejscu. Ciało turysty transportował do Zakopanego śmigłowiec TOPR.

Tragedia w Tatrach. Kolejny śmiertelny wypadek

To kolejna tragiczna śmierć w Tatrach w ostatnich tygodniach. Na początku sierpnia życie w trakcie górskiej wyprawy straciła kobieta. "Pomimo szybkiego dotarcia ratowników na miejsce nie udało się pomóc turystce, która spadła z grzędy do żlebu Rysa. Ciało turystki przetransportowano śmigłowcem do Zakopanego i przekazano policji" - informowało wtedy Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Tatrzański Park Narodowy przekazał w niedzielnym komunikacie, że "warunki do uprawiania turystyki w dniu dzisiejszym są niekorzystne". "Na szlakach jest mokro i bardzo ślisko, a na odcinkach leśnych zalega błoto i występują kałuż. Dodatkowym utrudnieniem w partiach graniowych jest niski pułap chmur, który może ograniczać widzialność i doprowadzić do pobłądzeń" - wskazuje TPN. Jak dodano, "na szlaku pomiędzy Halą Ornak a Przełęczą Iwaniacką są uszkodzone poręcze mostków". "Do czasu wymiany należy zachować szczególną ostrożność" - czytamy.