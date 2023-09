IMGW wydał ostrzeżenia dla trzech województw. Uwaga na burze z gradem

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami mały grad" - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia obowiązują dla większej części województwa podkarpackiego i województwa małopolskiego oraz dla południowej części województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia w woj. lubelskim wydano dla powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, zamojskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego;

w woj. podkarpackim dla powiatów: niżańskiego, leżajskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, łańcuckiego, przemyskiego, bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego, strzyżowskiego, rzeszowskiego (z miastem Rzeszów), dębickiego i kolbuszowskiego;

w woj. małopolskim dla powiatów: tarnowskiego (z miastem Tarnów), gorlickiego, nowosądeckiego (z miastem Nowy Sącz), brzeskiego, bocheńskiego, limanowskiego, myślenickiego, suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.

Jak podaje IMGW, w dzień czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu i burzami. Temperatura wyniesie od 16 do 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, zachodni.

Początek tygodnia ma przynieść ocieplenie. W poniedziałek temperatura na zachodzie kraju będzie dochodziła do 26 st. C. We wtorek do 28 st. C. w Szczecinie i Toruniu, 26 st. C w Gdańsku, 25 st C. w Warszawie i Białymstoku i nieco chłodniej - 22-23 st. C. na południu kraju.