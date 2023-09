Po śmierci 24-letniej Natalii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku, była pacjentka tej placówki w rozmowie z "Faktem" opisała swoją historię. Z relacji kobiety wynika, że w wyniku powikłań po porodzie groziła jej sepsa.

Pacjentka o porodzie w szpitalu w Słupsku. "Pielęgniarka krzyczała na mnie, że mam zerowy próg bólu"

W rozmowie z "Faktem" jedna z pacjentek słupskiego szpitala opowiedziała, jak wyglądał jej pobyt w placówce. Ciąża kobiety była zagrożona, dlatego lekarz prowadzący dał jej skierowanie do szpitala. - Uważał, że sączą się wody płodowe. Lekarz przyjmujący mnie na oddział wykluczył to, ale zostawili mnie na obserwację. Po dwóch dniach pękł pęcherz, odeszły wody - relacjonowała Marta. Wówczas kobieta została skierowana na zabieg cesarskiego cięcia.



Kobieta przedwcześnie urodziła córkę, która pięć tygodni spędziła na neonatologii. Po zabiegu kobieta przez osiem dni przyjmowała antybiotyki dożylne. - Skarżyłam się na ból brzucha. Czułam, że coś jest nie tak. Pielęgniarka krzyczała na mnie, że mam zerowy próg bólu. W końcu przyszedł mnie zbadać sam ordynator. I powiedział, że wszystko jest w porządku - wspomniała była pacjentka. Tego samego dnia po wyjściu ze szpitala, kobieta udała się do swojego lekarza prowadzącego ciążę. - Był w szoku. Zapytał, kto robił mi to cięcie, powiedział, że są zostawione resztki - dodała Marta.

Kobieta ponownie trafiła do szpitala w Słupsku, gdzie jeden z lekarzy stwierdził, że doszło do "zatrzymania popłodu". Otrzymała tam leki, po dwóch dniach została wypisana do domu. Była jednak zaniepokojona swoim samopoczuciem i ponownie zgłosiła się do lekarza prowadzącego - ten zlecił jej wizytę w innym szpitalu, bo groziła jej sepsa.

Marta udała się do szpitala w Lęborku, gdzie stwierdzono, że po cesarskim cięciu w Słupsku "nie udrożniono jej dróg rodnych". - Nie życzę nikomu, żeby tam trafił. Ja mam taką traumę, że jak widzę kobietę w ciąży, to jej współczuję. Rozmawiałam ostatnio z panią, której nie zadziałało do końca znieczulenie i ją na żywca cięli. Mówiła, że przeżyła tam horror. Kolejna kobieta doznała paraliżu twarzy po cc (cesarskim cięciu - red.), jedna urodziła na szpitalnym korytarzu - relacjonowała była pacjentka szpitala w Słupsku. "Fakt" poinformował, że zwrócił się o komentarz do rzecznika placówki w Słupsku. W dniu publikacji tego tekstu placówka nie udzieliła odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Śmierć 24-letniej Natalii w szpitalu w Słupsku. Kobieta zmarła kilka tygodni po cesarskim cięciu

Pod koniec lipca br. 24-latka urodziła bliźnięta, w wyniku cesarskiego cięcia, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Kobieta przeszła również operację, ponieważ po porodzie miało dojść do komplikacji zdrowotnych. Zdaniem rzecznika placówki Marcina Prusaka zabieg miał poprawić stan zdrowia kobiety. 16 sierpnia kobieta jednak zmarła. Została znaleziona w szpitalu.

Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi teraz postępowanie w sprawie wyjaśnienia okoliczności śmierci 24-letniej Natalii. Lekarze z oddziału położniczo-ginekologicznego, gdzie leżała pacjentka mają zostać przesłuchani. - Dopiero po zebraniu kompletu akt, zawierającego wyniki sekcji, analizę wycinków histopatologicznych, zeznań świadków, zapadnie decyzja o dalszych działaniach. Zależeć one będą od opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej - przekazał prokurator Paweł Wnuk w rozmowie z Wirtualną Polską.