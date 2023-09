Pogoda na weekend. W kilku regionach słońce zastąpią burze. Synoptycy IMGW wydali alerty

Sobota 2 września minie w większości kraju pod znakiem słońca. Umiarkowane zachmurzenie pojawi się tylko na południu kraju oraz nad morzem. W regionach tych mogą pojawić się także lokalne opady deszczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Pogoda na sobotę 2 września. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach małopolskim i podkarpackim. Dotyczą one jednak tylko kilku powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego i Nowego Sącza w Małopolsce oraz bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i Krosna na Podkarpaciu.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu około 20 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h" - czytamy w komunikacie, który obowiązuje do godziny 19 w sobotę. Poza burzami wiatr będzie słaby.

W sobotę 2 września temperatura w całej Polsce przekroczy 20 stopni. Na północy i wschodzie kraju będzie do 22 stopni, a w centrum kraju do maksymalnie 24 stopni. Z kolei w niedzielę najniższa temperatura, do 20 stopni, zapowiadana jest dla Katowic i Krakowa. Jeden stopień więcej będzie w Lublinie, Kielcach, Łodzi, Zielonej Górze, Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie. W pozostałych regionach będzie do 22-23 stopni.

Pogoda w niedzielę 3 września. Burze w południowo-wschodniej Polsce

W niedzielę wiatr będzie słaby. Duże zachmurzenie zapowiadane jest w województwach zachodniopomorskim i pomorskim oraz w południowo-wschodniej Polsce. Deszcz prognozowany jest w województwach opolskim, łódzkim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim oraz w południowych powiatach Mazowsza. Na wschodzie i południu pojawią się też burze.

Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że w niedzielę alerty przed burzami mogą zostać wydane w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim. Dotyczyć to będzie południowych powiatów.