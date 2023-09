Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu (województwo śląskie) poinformowała w piątek (1 września) o zatrzymaniu mężczyzny, który miał handlować podrobioną "markową kawą". "Mieszkaniec Zawiercia na jednym z internetowych portali sprzedażowych oferował kawę z podrobionymi znakami handlowymi" - czytamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Mazowieckie. Handlowali podrobionymi torebkami. Policja zabezpieczyła 768 sztuk wartych prawie trzy mln zł

Zawiercie. 34-latek miał uczynić sobie stałe źródło dochodu ze sprzedaży podrabianej "markowej kary"

Policjanci z zawierciańskiego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który jest oskarżony o sprzedaż podrobionych towarów w internecie. Jak podaje policja, zatrzymany oferował kawę z fałszywymi znakami handlowymi, a do sprzedaży od końca 2022 roku wykorzystywał legalnie zarejestrowaną działalność gospodarczą. Okazuje się także, że 34-latek był również poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za inne popełnione w przeszłości przestępstwa.

Śląsk. Sprzedawał podrabianą karę? Może pójść do więzienia. 34-latek usłyszał aż 29 zarzutów

Funkcjonariusze zabezpieczyli prawie tysiąc podrobionych opakowań kawy. "Żmudne działania stróżów prawa pozwoliły zebrać materiał dowodowy, na którego podstawie mężczyzna usłyszał 29 zarzutów. (W czwartek - red.) do sądu skierowano akt oskarżenia - podaje policja.

Za wprowadzenie do obrotu produktów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym mężczyźnie grozi do dwóch lat pozbawienia wolności, natomiast za uczynienie z tego procederu stałego źródła dochodu nawet pięć lat.