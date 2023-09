18-latka zginęła po upadku z 12 metrów. Zwiedzała ze znajomymi opuszczony budynek w lesie

W Bydgoszczy doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem 18-latki. Dziewczyna spadła z kilkunastu metrów, gdy późnym wieczorem zwiedzała opuszczone budynki razem z pięciorgiem znajomych. Przedstawicielka bydgoskiej policji opowiedziała o działaniach podejmowanych w tej sprawie przez śledczych i przedstawiła prawdopodobną przyczynę śmierci 18-latki.

18-latka spadła z ok. 12 metrów, gdy zwiedzała opuszczone budynki w lesie nieopodal Exploseum

Rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy Lidia Kowalska przekazała, że funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie w sprawie śmierci 18-latki 31 sierpnia po godzinie 22, o czym poinformowało Polskie Radio PiK. Do zdarzenia doszło na ul. Nobla, w lesie niedaleko placówki muzealnej Exploseum. To teren po Zakładach Chemicznych Zachem, na którym znajduje się wiele opuszczonych budynków w złym stanie technicznym.

- Podczas przechodzenia po konstrukcji 18-latka spadła z ok. 12 metrów. O wypadku służby zawiadomili jej znajomi. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon - powiedziała Lidia Kowalska w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Bydgoszcz. Policja o śmierci 18-latki: Wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek

Rzeczniczka bydgoskiej policji poinformowała, że policja prowadzi pod nadzorem prokuratora postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci. Ciało 18-latki zostało zabezpieczone do badań. Śledczy wyjaśniają obecnie okoliczności zdarzenia. Jak stwierdziła Lidia Kowalska, "wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek".