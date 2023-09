Wrocław. Trzy listy gończe, sześć lat w ukryciu. Policja w końcu go dopadła

Na terenie jednego z wrocławskich osiedli dolnośląscy "łowcy głów" z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 30 sierpnia mężczyznę, poszukiwanego na podstawie trzech listów gończych. Jest on podejrzewany między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przygotowaniem i wprowadzaniem do obrotu substancji psychoaktywnych, a także spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym - przekazała policja.

Wrocław. Służby ujęły mężczyznę poszukiwanego trzema listami gończymi

33-latek był poszukiwany od 2017 roku. Policja wskazuje, że często zmieniał miejsca, w których przebywał i maskował swoje działania, zaś zajmował się wyrabianiem i wprowadzaniem do obrotu dopalaczy. "Mężczyzna rozprowadzał je do punktów sprzedaży, gdzie sprzedawane były jako środki do pochłaniania wilgoci. Kolejne poważne przestępstwo popełnił, doprowadzając do zdarzenia drogowego, w którym śmierć poniosła inna osoba" - opisuje policja w komunikacie.

W styczniu bieżącego roku sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu. W ubiegłą środę służbom udało się namierzyć 33-latka i zatrzymać na jednym z osiedli. Mężczyzna znajdował się wówczas w swoim samochodzie. "33-latek nie spodziewał spotkania z policjantami i był całkowicie zaskoczony, ponieważ przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się sześć lat" - opisuje policja.

W momencie zatrzymania przy mężczyźnie znaleziono fałszywe dokumenty. 33-latek był poszukiwany łącznie na podstawie trzech listów gończych - między innymi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z jego miejsca, posługiwanie się fałszywymi dokumentami oraz prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Obecnie wobec poszukiwanego wydano już wyrok 2 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności. Łącznie grozić mu może kara nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności. O jego dalszych losach zadecyduje sąd.