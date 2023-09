Dlaczego wyją syreny 1 września? Nie chodzi o zagrożenie. Wyjaśniamy, co to oznacza

Syreny alarmowe to część systemu ostrzegawczego - mają one ogłaszać alarm w przypadku zagrożenia. Co jakiś czas testowana jest ich sprawność, co często dzieje się jednocześnie z obchodami ważnych rocznic. Tego typu sytuacja ma miejsce w piątek 1 września.

Dlaczego wyją syreny 1 września? Chodzi o ważną rocznicę

W niemal całym kraju w piątek mieszkańcy usłyszą syreny alarmowe. O ich planowanym uruchomieniu poinformowały lokalne urzędy wojewódzkie. "W dniu 1 września 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa uruchomią syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty w celu upamiętnienia 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej" - czytamy w oficjalnych komunikatach.

Włączenie syren będzie miało jednocześnie na celu przetestowanie sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania "na podstawie art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96)".

Co ważne, w niektórych miastach alarm zaplanowano na inną godzinę. Lubelski Urząd Wojewódzki informował, że w Lublinie zawyje on wcześniej. Syreny uruchomiono o godz. 11.

Syreny alarmowe ostrzegają przed zagrożeniem [Lista alarmów]

Jak wspominaliśmy, syreny alarmowe mają na celu ostrzeganie mieszkańców przed zagrożeniem. Centrum Zarządzania Kryzysowego wyróżnia kilka z nich:

alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska - ogłaszany przez dźwięk ciągły, trwający trzy minuty. Może być uzupełniony słowną informacją przekazywaną poprzez media lokalne, wskazującą sposób, w który powinni zachować się mieszkańcy;

alarm powietrzny - dźwięk sekwencyjny (trzy sekundy dźwięku i sekunda przerwy), trwający trzy minuty. Jest uzupełniony ostrzeżeniem słownym "Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm powietrzny dla...";

alarm o skażeniach - przerywany dźwięk modulowany, trwa trzy minuty, sekwencja wynosi 1:1 ( sekunda dźwięku i sekunda przerwy). Sygnał jest uzupełniony komendą słowną "Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm o skażeniach...dla...";

uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami - sygnał dźwiękowy nie jest używany. Powiadomienie o zagrożeniu polega na trzykrotnym wygłoszeniu komendy słownej "Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie ... około godz... min. ... może nastąpić skażenie...w kierunku...".

Syreny alarmowe mają też opcję odwołania alarmu. Wówczas dźwięk trwa trzy minuty, można też wtedy usłyszeć komendę słowną "Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm...".