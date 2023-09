Na posesji we wsi Kanie pod Pruszkowem został w środę zabity starszy mężczyzna z niepełnosprawnością, a towarzysząca mu kobieta, prawdopodobnie opiekunka, została ciężko ranna. Prokuratura potwierdziła jedynie, że doszło do zabójstwa, ale nie udziela informacji nt. okoliczności i motywów zbrodni. "Nikt nie chciał nam powiedzieć, co się stało, że Tadzia zamordowano" - relacjonowali sąsiedzi. Śledczy zatrzymali jedną osobę.

