W Częstochowie 9 lipca odbyła się 32. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Uczestniczyli w niej liczni przedstawiciele obozu władzy. Specjalny list do uczestników wydarzenia przesłał prezydent Andrzej Duda, a minister aktywów państwowych Jacek Sasin i prezes Grupy Enea Paweł Majewski wręczyli na ręce ojca Tadeusza Rydzyka zabytkowy miecz "z czasów Mieszka I". Według zapewnień drogocenny prezent ma trafić do Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II w Toruniu (którego inicjatorem jest Fundacja Lux Veritatis).

"Miecz pochodzi z obszaru Europy Środkowej i ma około tysiąca lat. W dostępnych zbiorach publicznych niewiele jest przykładów broni z tego okresu zachowanych w tak dobrym stanie. Choć takie znaleziska pojawiają się w polskich wykopaliskach, najczęściej ich stan zachowania jest bliski krytycznemu" - przekazano w komunikacie prasowym Enei. Nieoficjalne medialne doniesienia wskazywały, że Fundacja Enea zapłaciła za miecz ok. 250 tys. zł.

Wśród ekspertów pojawiły się wątpliwości dotyczące autentyczności przedmiotu. - Wystarczył mi ogląd telewizyjny, żeby nabrać pewności, że to na 90 procent falsyfikat. Nie ma szansy, by miecz po tysiącu lat zachował się w tak dobrym stanie. Jest równiutki, czyściutki - jak bym dostał porządne zdjęcie, orzekłbym na 99,9 proc. - mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" prof. Marcin Biborski, emerytowany naukowiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca wczesnośredniowiecznej broni białej. W połowie lipca zawiadomienie do prokuratury złożył senator KO Krzysztof Brejza.

"Znaczący przedmiot z okresu wczesnego średniowiecza"

Dziennik "Fakt" w piątek ujawnił ustalenia dotyczące okoliczności zakupu miecza. Przed pięcioma laty antykwariusz miał otrzymać zlecenie od osób związanych z o. Tadeuszem Rydzykiem na pozyskanie do muzeum jakiegoś cennego eksponatu. Znaleziono miecz, który miał pochodzić z arystokratycznej, niemieckiej kolekcji. "Fakt" dotarł do treści ekspertyzy wydanej przez niemieckiego biegłego, znawcy średniowiecznej broni.

Biegły wskazał w dokumencie, że "badana broń to książęcy miecz z okresu ok. 950 do 1050 roku". "Wiek miecza można określić m.in. na postawie głowicy. (...) Złote inkrustacje w tzw. zbroczach po obu stronach są szczególnie cenne i niezwykłe" - czytamy. Zdaniem eksperta, "miecz jest bardzo znaczącym przedmiotem z okresu wczesnego średniowiecza" i "byłoby pożądane, aby miecz ten trafił do kolekcji publicznej". Opinie ws. eksponatu mieli wydać potem również polscy znawcy. "Potem [antykwariusz - red.] oficjalnie zaoferował miecz przedstawicielom muzeum. Jednak wobec jego wysokiej ceny byli oni zmuszeni rozpocząć poszukiwania sponsora (...). Zakup zabytkowej broni ostatecznie sfinansowała Fundacja Enea" - podaje "Fakt".