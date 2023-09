Jak pisze Onet, w 2015 roku powstał dokument "Zasady Relacjonowania Kampanii Wyborczych" określający zasady, którymi należy się kierować podczas relacjonowania kampanii wyborczej - mówi on o potrzebie pluralizmu, bezstronności czy niezależności pracowników TVP. Do tego czasu zbioru nikt nie unieważnił.

Szkolenie z bezstronnego relacjonowania kampanii nie dla TVP? Rada odrzuciła pomysł

Członek Rady Programowej TVP Krzysztof Luft miał więc zaproponować w czwartek (31 sierpnia) szkolenia dla pracowników stacji, które miałyby opierać się na tym właśnie zbiorze zasad. "Związana z PiS większość w Radzie pomysł odrzuciła" - pisze portal.

- Najwyraźniej PiS-owscy członkowie Rady nie widzą potrzeby przestrzegania przez TVP w trakcie kampanii zasad pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności, których szczegółowym rozwinięciem jest dokument prezesa Daszczyńskiego z roku 2015 - stwierdził Luft w rozmowie z portalem i dodał, że choć nie jest zaskoczony, to "trochę dziwi go, że tak jawnie to deklarują".

Onet dodaje także, że podczas czwartkowego posiedzenia, posłowie PiS nie uznali za potrzebne zawieszenia swojego członkostwa w radzie na czas kampanii. Tak zrobiły natomiast polityczki Lewicy oraz KO.

Obserwatorzy społeczni nie zostali wpuszczeni do komisji wyborczych

Wybory parlamentarne tuż za pasem, tymczasem Obserwatorzy Wyborczy poinformowali ostatnio, że nie zostali wpuszczeni do trzech z pięciu okręgowych komisji wyborczych, do których się udali, a w kolejnej pomogła dopiero interwencja w towarzystwie TVN24. Obserwatorzy społeczni zajmują się oceną zgodności prawa wyborczego i procesu wyborczego z podstawowymi zasadami demokracji. I jak podkreślają, mają prawo wyznaczyć swoich członków do wizyt w okręgowych, rejonowych, terytorialnych i obwodowych komisjach, nie tylko w dniu elekcji. Według OW od czasu wyborów kopertowych "komisje okręgowe są całkowicie opanowane przez PiS".