Na terenie powiatu świebodzińskiego doszło do wybuchu pocisku przeciwpancernego. Jego właściciel wrzucił ładunek do rozpalonego pieca, a następnie uciekł. Mieszkańcy okolicznych posesji zostali ewakuowani. 47-latek, który w domu gromadził substancje wybuchowe oraz amunicję z czasów drugiej wojny światowej, trafił do aresztu.

3 Fot. Policja Lubuska Otwórz galerię Na Gazeta.pl