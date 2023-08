14 sierpnia w miejscowości Chodel (pow. opolski, woj. lubelskie), w wyniku wymuszenia pierwszeństwa doszło do wypadku, w którym zginęły trzy kobiety. Wszystkie były aktorkami amatorskiego teatru "Fajna Ferajna" z Poniatowej. Pogrzeby seniorek zaplanowano na 19, 21 oraz 22 sierpnia. Podczas drugiego z nich rodzina zmarłej dokonała szokującego odkrycia.

Tragiczny wypadek w Chodlu. Rodzina obwinia prokuraturę za pomyłkę

Grzegorz Goliszek, właściciel zakładu pogrzebowego, który odpowiadał za pochówek, uważa, że jego firma nie odpowiada za pomyłkę. - Ciała osób zostały nam przekazane z nazwiskami. Nie mieliśmy możliwości weryfikacji poprawności tych informacji - stwierdził. Nieprawdziwe mają być również twierdzenia prokuratury, że rodzina Pani Wandy źle zidentyfikowała zwłoki - przekazał adwokat rodziny zmarłej kobiety.

"Jak dotąd nikt moich klientów za zaistniałą sytuację nie przeprosił. Błąd w sprawie popełniła Prokuratura, a nie członkowie rodziny śp. pani Wandy i jest to oczywiste. W zakresie tego błędu będą podjęte stosowne działania prawne" - przekazał mecenas Grzegorz Gozdór, cytowany przez "Fakt".

"Osoby najbliższe, w szczególności mąż śp. pani Wandy był obecny na miejscu zdarzenia, kiedy trwały jeszcze czynności procesowe. Chciał dokonać identyfikacji zwłok. Nie został dopuszczony do udziału w czynności, co już stanowi naruszenie przepisów prawa (...). Miały miejsce więc rażące zaniedbania osób przeprowadzających czynności procesowe. Nie ustalono bowiem tożsamości zwłok ani na miejscu zdarzenia (co było obligatoryjne), ani w toku innych czynności procesowych" - dodał prawnik.

Poniatowa. Podczas pogrzebu aktorki odkryto, że w trumnie znajduje się inna z kobiet

Kobiety miały zostać pochowane na tym samym cmentarzu w miejscowości Poniatowa (woj, lubelskie, pow. opolski). 19 sierpnia pochowano panią Teresę, na 21 sierpnia zaplanowano pogrzeb pani Wandy, a kolejnego dnia pani Janiny. Podczas drugiej uroczystości rodzina pani Wandy odkryła, że w trumnie znajduje się ciało innej z kobiet - pani Teresy.

Prok. Magdalena Naczas z Prokuratury Okręgowej w Lublinie potwierdziła, że doszło do zamiany ciał zmarłych kobiet. Najprawdopodobniej doszło do pomyłki w oznaczeniu ciał. - Zostanie przeprowadzone osobne postępowanie w celu wyjaśnienia szczegółowych okoliczności tego zdarzenia - przekazała 30 sierpnia w rozmowie z "Faktem" prokurator Naczas.



W poniedziałek 28 sierpnia przeprowadzono ekshumację zwłok pani Teresy, którą pochowano dwa dni wcześniej. - Nie ma jeszcze wyników zleconych badań - dodała prokurator 30 sierpnia. Stwierdzono również, że do pomyłki doszło z powodu "nieprawidłowości związanych z organizacją pochówku" - podaje Wirtualna Polska. Prokuratura prowadzi śledztwo wyjaśniające, jak doszło do pomyłki.