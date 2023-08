Wadowice. Samochód wjechał w ogródek restauracji. Są ranni

Do niebezpiecznego incydentu doszło w czwartek 31 sierpnia po godzinie 14:00 w Wadowicach (woj. małopolskie). Samochód osobowy wjechał w ogródek restauracyjny KFC przy ul. Lwowskiej 90.

Wadowice. Kobieta wjechała samochodem w ogródek restauracyjny

Rzecznik policji w Wadowicach Dariusz Stelmaszuk poinformował w rozmowie z PAP, że kobieta kierująca samochodem audi "z nieustalonych przyczyn zjechała z ronda, przejechała przez trawnik oraz chodnik, a następnie uderzyła w stolik znajdujący się w ogródku restauracji fast food". Interia donosi, że kierowczyni potrąciła pięć osób siedzących w ogródku. Portal informuje także - powołując się na policję - że kobieta najprawdopodobniej zasłabła.

- Jedna osoba z obrażeniami trafiła do szpitala, a cztery zostały opatrzone przez ratowników na miejscu po wypadku, do którego doszło w czwartek po południu w centrum Wadowic - powiedział w rozmowie z PAP Dariusz Stelmaszuk. Z kolei mł. bryg. Krzysztof Cieciak, rzecznik prasowy wadowickiej straży pożarnej w rozmowie z TVN24 przekazał, że do szpitala przetransportowano trzy osoby. - Poszkodowane są trzy osoby dorosłe, w tym kierująca, a także siedmioletnie dziecko. Wszyscy poszkodowani zostali zabrani do szpitala - przekazał rzecznik.

Gazeta Krakowska, która udostępniła nagranie z miejsca zdarzenia, przekazała, że na miejscu pracowali strażacy z Wadowic, OSP Jaroszowice oraz policja.

Rzecznik małopolskiej straży pożarnej mł. kpt. Hubert Ciepły poinformował PAP, że na miejscu zdarzenia obecne były cztery zespoły ratownictwa medycznego.