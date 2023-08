W czwartek (31 sierpnia) w Polsce pojawiło się gwałtowne ochłodzenie. W wielu miejscach w trakcie dnia pojawią się także wyładowania. Synoptycy IMGW ostrzegają przed silnym deszczem z burzami oraz przed silnym wiatrem.

W czwartek 31 sierpnia zagrzmi i popada. Synoptycy IMGW ostrzegają

Portal fanipogody.pl podkreśla, że choć burze w ostatni dzień sierpnia wystąpią, to będą znacznie mniej intensywne niż te środowe. Temperatura powietrza w kraju spadła natomiast w wielu miejscach nawet o ponad 10 stopni.

Jak powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, opady z burzami są spodziewane na Podkarpaciu. - W południowej i wschodniej części województwa podkarpackiego może spaść od 25 do 40 litrów wody na metr kwadratowy, ale również mogą pojawić się grad i wiatr z porywami do 65 kilometrów na godzinę. Te ostrzeżenia już są ważne i będą obowiązywały do godziny 18:00 - mówił Grzegorz Walijewski. Natomiast ostrzeżenia przed silnym wiatrem zostały wydane dla północnych części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Pogoda w Polsce. IMGW zapowiada silny wiatr: W porywach nawet 75 km/h

Walijewski dodał także, że w czwartek wieczorem zacznie silnie wiać. - Właściwie to ten wiatr będzie nam towarzyszył aż do jutra, do godzin południowych i popołudniowych. Jego średnia prędkość wyniesie około 35 kilometrów na godzinę, natomiast porywy - do 75 kilometrów na godzinę - mówił rzecznik IMGW.

Jak dodał, pogoda, która panuje nad Bałtykiem, może sprzyjać pojawianiu się trąb wodnych. - Czyli trąb, które tworzą się nad morzem i rzadko kiedy wchodzą na ląd. Często je widać z naszego Wybrzeża. Jednak dla żeglujących, dla kapitanów statków, mogą być utrudnieniem - mówił Grzegorz Walijewski.

Na północy Polski mogą także występować burze, w trakcie których prędkość wiatru może zbliżać się do 75 kilometrów na godzinę. Więcej informacji o pogodzie znajdziemy na stronie internetowej meteo.imgw.pl.