Od dnia pierwszego września nieodpłatne środki lecznicze przysługiwać będą osobom poniżej 18. roku życia oraz tym, które ukończyły 65. rok życia. Nowe prawo dotyczy bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Zobacz wideo Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą bezpłatne leki. "Następuje poszerzenie o miliony osób w skali kraju"

Nieodpłatne leki dla dzieci i osób 65 plus. Trzeba spełnić określone warunki

Dzieci do 18. roku życia oraz osoby powyżej 65. roku życia otrzymają za darmo wyłącznie leki znajdujące się na listach opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z obwieszczeniem, lista bezpłatnych leków dla dzieci obejmuje ponad 2,8 tys. leków. W wykazie środków dla seniorów ma natomiast znajdować się ponad 3,8 tys. leków. Listę wszystkich wydawanych bezpłatnie grup leków znaleźć można na tej stronie Ministerstwa Zdrowia.

Podstawą do bezpłatnego wydania leku osobom z określonych grup wiekowych jest diagnoza schorzenia, które zawarte jest w zakresie wskazań objętych refundacją. Ten ostatni również dostępny jest w załączniku do obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia. Jednocześnie osoba chcąca otrzymać bezpłatnie środki lecznicze, musi otrzymać od uprawnionego lekarza receptę, na której znajduje się odpowiedni kod. W przypadku osób poniżej 18. roku życia jest to kod "DZ". Natomiast pacjenci powyżej 65. roku życia powinni otrzymać receptę z kodem "S".

Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów. Na liście nie znajdą się leki powszechnie dostępne

Jak czytamy w obwieszczeniu Ministerstwa Zdrowia, na liście bezpłatnie dostępnych środków medycznych dla dzieci i młodzieży znajdą się między innymi leki antyhistaminowe, hipoglikemizujące, hormonalne, immunostymulujące, immunosupresyjne, okulistyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, przeciwdrgawkowe, stosowane w chorobach dróg oddechowych, stosowane w nadciśnieniu tętniczym, stosowane w chorobach urologicznych, stosowane w chorobach układu pokarmowego i szczepionki.

Natomiast w grupie środków leczniczych dostępnych dla osób, które ukończyły 65 lat, znajdą się między innymi leki antyhistaminowe, cytostatyczne, ginekologiczne, hipoglikemizujące, hipolipemizujące hipotensyjne, hormonalne, immunostymulujące, immunosupresyjne, okulistyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, przeciwdrgawkowe, przeciwreumatyczne, przeciwparkinsonowskie, przeciwzakrzepowe, stosowane w chorobach dróg oddechowych, stosowane w chorobach urologicznych, stosowane w chorobach układu pokarmowego i szczepionki.