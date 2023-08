Pacjenci z rakiem piersi apelują do MZ. "Nowoczesne leczenie jest na wyciągnięcie ręki, ale nieosiągalne"

Pacjenci onkologiczni mają szansę na skorzystanie z najnowocześniejszego leczenia. Teraz zwrócili się do Ministerstwa Zdrowia z apelem ws. refundacji leku Trastuzumab deruxtecan (Enhertu). - Z pełnym zrozumieniem co do powagi biznesowej sytuacji, zwracamy się z apelem, aby kwestie finansowe nie były jedynymi, które brane są pod uwagę w trakcie rozmów - piszą autorzy apelu.

