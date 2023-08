Zobacz wideo Młynarska: Kiedy widzę inkubator ze znaczkiem WOŚP i matkę, która płacze, to nie ma znaczenia, z jakiego jest ugrupowania

Medal Wolności Słowa w plebiscycie organizowanym przez Fundację Grand Press przyznany został w trzech kategoriach: Media, Instytucja, Obywatel. Gala odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w środowy wieczór.

Medal Wolności Słowa dla Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak i Jurka Owsiaka

W kategorii Obywatel/Obywatelska Medal Wolności Słowa 2023 otrzymali założyciele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Lidia Niedźwiecka-Owsiak i Jerzy Owsiak "za miliony zjednoczonych serc i zebranych środków, za wspieranie najsłabszych, za bezkompromisowe i mądre zabieranie głosu w sprawach publicznych". - Jestem ogromnie wzruszona, bo zwykle nagrody otrzymuje mój mąż i do tego jestem przyzwyczajona - powiedziała na początku wystąpienia Lidia Niedźwiedzka-Owsiak. Pogratulowała wszystkim nominowanym w tej kategorii, a byli to: aktywista Dominik Kuc "za stworzenie ogólnopolskiego rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+ i działanie na rzecz tej społeczności" oraz muzyk i felietonista Zbigniew Hołdys "za emocje i rozum w obronie liberalnych oraz demokratycznych wartości".

- Ponieważ zbliżają się wybory i mam nadzieję okres dobrych zmian, to chcę skierować kilka słów do wszystkich polskich kobiet, od najmłodszych do najstarszych - mówiła Niedźwiedzka-Owsiak. Przytoczyła statystyki, z których wynika, że jedynie 30 procent kobiet bierze udział w wyborach i wezwała Polki, by 15 października skorzystały z prawa wyborczego.

Tak naprawdę zależy od nas wiele, stanowimy ogromną siłę. Ja wiem, że jest mnóstwo rzeczy, które nas, kobiety, denerwują, które wkurzają nas maksymalnie - mówię o bardzo restrykcyjnej ustawie aborcyjnej, mówię o zapaści w służbie zdrowia i przede wszystkim poruszyłabym temat psychiatrii dziecięcej

- wymieniała i przyznała, że ma nadzieję, że sytuacja w tej dziedzinie zdrowia się zmieni, bo jest dramatyczna. Wskazała też, że jedną z przyczyn problemów dzieci i młodzieży jest szkoła. - Myślę, że możemy wpłynąć na to, że szkoła, która jest dzisiaj zagrożona i dalej będzie zagrożona, jeśli będzie nią rządził obecny minister edukacji, dlatego proszę - wyjdźmy z domu, oddajmy swoje głosy, pokażmy naszą siłę. Jeśli chcemy żyć w wolnej, demokratycznej, równej i europejskiej Polsce to wysłuchajcie mnie panie - zakończyła Niedźwiedzka-Owsiak.

- Kompletnie nie wiedziałem, o czym będzie mówić moja żona, ale podpisuję się pod każdym słowem - powiedział Jurek Owsiak i powtórzył apel swojej żony, by wszyscy wzięli udział w wyborach. Przypomniał, że skierował apel do uczestników Pol'and'Rock Festivalu, by kochali Polskę, by zawalczyli o swój kraj, swój kawałek świata i szanowali go.

Gdańsk. Uroczysta gala i wręczenie Medali Wolności Słowa

W kategorii Instytucja Medalem Wolności Słowa 2023 nagrodzona została profesor Ewa Łętowska. W kategorii Media Medalem Wolności Słowa 2023 nagrodę otrzymał dziennikarz TVN24 Piotr Świerczek. Podkreślono, że nagrodzono go "za najwyższej próby dziennikarstwo śledcze, demaskowanie kłamstw władzy, które zaowocowało gestem solidarności polskiego środowiska medialnego". Specjalny Medal Wolności Słowa otrzymał były prezydent Lecha Wałęsa.