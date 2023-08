Małe dziecko miało znęcać się nad szczeniakiem. "Rodzice nie reagowali". Interweniowali sąsiedzi

Fundacja dla szczeniąt Judyta opublikowała w swoich mediach społecznościowy przerażający wpis. Kilkuletnie dziecko miało znęcać się nad dwumiesięcznym psiakiem. Na szczęście tym razem interweniowali sąsiedzi.

Kilkuletnie dziecko miało znęcać się nad szczeniakiem. "Zrobimy wszystko, by ci ludzie zostali ukarani"

"Ledwie ośmiotygodniowe psie dziecko. Zamykane na balkonie, służące za zabawkę dla kilkuletniego dziecka. Balkon bez zabezpieczenia. Czwarte piętro. Upał, a szczenię - bez wody siedziało tam niemal cały dzień. A potem zaczęło się piekło. Piski i skomlenia psiaka postawiły na nogi sąsiadów, od jakiegoś czasu zaniepokojonych sytuacją" - piszą wolontariusze fundacji.

Szczenię miało być podrzucane, podduszane, upuszczane na ziemię. "Pięcio-, sześcioletnie dziecko robiło z żywym stworzeniem, co chciało. Rodzice nie reagowali" - czytamy. Na ratunek ruszyli sąsiedzi, którzy choć nie znali rodziny, bo ta wprowadziła się niedawno, zażądali oddania psa. "Będący pod wpływem alkoholu właściciele nie protestowali" - dodaje fundacja.

Po odebraniu psa sąsiedzi skontaktowali się z organizacją i poprosili o pomoc. Dwumiesięczna suczka jest już w fundacji. Szczenię ma wylew w oku i jest przerażone. Czeka je jeszcze dokładna diagnostyka i obserwacja. "A my zrobimy wszystko, by ludzie ci zostali ukarani" - zapewniają wolontariusze i apelują o dom tymczasowy dla psa. Zgłoszenie można wysłać pod tym adresem. Nie bez znaczenia jest także wsparcie finansowe. Dane do przelewu można znaleźć we wpisie opublikowanym na Facebooku.

Równocześnie fundacja zapewnia, że bez pomocy nie zostało także samo dziecko. "Nie martwcie się" - dodano w komentarzu pod postem.

Ochrona zwierząt w Polsce

Ustawa o ochronie zwierząt uchwalona 21 sierpnia 1997 roku podkreśla, że "zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę". Zgodnie z art. 35. rozdziału 11. "kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech". Taka sama kara została przewidziana w przypadku znęcania się nad zwierzętami, natomiast jeśli przestępstwo zostało popełnione ze szczególnym okrucieństwem, możliwa kara wzrasta do pięciu lat więzienia. W przypadku wydania wyroku skazującego sąd orzeka także nawiązkę w wysokości od 1 tys. do 100 tys. zł na cel związany z ochroną zwierząt.