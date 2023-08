Chwile grozy w parku wodnym. Nieprzytomny 15-latek leżał na dnie basenu. Zareagował policjant

W jednym z parków wodnych niedaleko Warszawy policjant po służbie uratował życie 15-latkowi. Nastolatek leżał na dnie basenu, gdy funkcjonariusz wyciągnął go z wody i przystąpił do resuscytacji. Nieprzytomny chłopiec trafił do szpitala.

6 Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl