Kraków. Zwyzywał Ukrainkę i jej dzieci. Mężczyzna sam zgłosił się na policję

Na portalu X (dawniej Twitter) pojawiło się nagranie z Nowej Huty, na którym widać, jak mężczyzna agresywnie zachowuje się wobec kobiety i jej dzieci. Wcześniej dzieci, które bawiły się piłką plażową na placu zabaw, niechcący uderzyły psa mężczyzny. Kobieta od razu przeprosiła właściciela zwierzęcia. Mimo tego mężczyzna zaczął wyzywać ją i jej dzieci.

Kraków. Mężczyzna zwyzywał Ukrainkę i jej dzieci. Sam stawił się na komendzie

Jak przekazali świadkowie zdarzenia, kobieta, jak i jej dzieci, kilkukrotnie przepraszały mężczyznę. Gdy ten usłyszał wschodni akcent, kazał im "wracać do swojego kraju". "To nie jest twoja Ukraina. Nie jesteś człowiekiem" - to jedne ze słów, które można usłyszeć na nagraniu. Mężczyzna w pewnym momencie nazwał się także "polskim panem" i mówi, że dzieci są "mniej warte niż śmieci". Gdy mimo przeprosin mężczyzna nadal obrażał kobietę, wówczas ta zagroziła, że zadzwoni na policję.

Po upublicznieniu nagrania policjanci skontaktowali się z kobietą, która złożyła oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Zgromadzony materiał zostanie teraz przeanalizowany i oceniony pod kątem prawnym. Po południu 30 sierpnia na komendę zgłosił się też mężczyzna, który słownie zaatakował Ukrainkę. Na podstawie zeznań kobiety i mężczyzny funkcjonariusze podejmą decyzję o dalszych krokach w sprawie.

Zgodnie z artykułem 119. Kodeksu karnego, "kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób, lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu".