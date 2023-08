Warszawa. Akcja strażaków na zalanej S8. Samochody uwięzione w wodzie na Trasie Toruńskiej

Zobacz wideo Potężna burza z gradem i ulewą przeszła nad Tarnowem [29.08]

Policja w Warszawie informowała ok. 14:00, że pomiędzy wiaduktem ul. Mickiewicza a Wybrzeżem Gdyńskim w związku z obfitymi opadami deszczu została zalana trasa S8. Przejazd w obu kierunkach jest zablokowany, a korek w obu stronach liczy kilkanaście kilometrów. Zgodnie z komunikatem ruch jezdnią tranzytową jest wyłączony całkowicie w kierunku na Poznań. Natomiast jezdnią pomocniczą można dojechać tylko do Wisłostrady. Trasa S8 w kierunku Białegostoku przekierowana jest na objazdy na ul. Powązkowską i ul. Broniewskiego.

Akcja strażaków na zalanej S8. Kilka samochodów uwięzionych na trasie w Warszawie

Na miejsce próbują dostać się strażacy. St. asp. Bogdan Smoter ze Straży Pożarnej w Warszawie relacjonował, że na S8 są dwa uwięzione samochody osobowe. - Próbują się tam dostać nasze zastępy, jeden od strony Białołęki, drugi od strony Poznania, ale jest tam potężny korek, więc jest to bardzo utrudnione. Nie mamy jeszcze informacji dokładnie, co tam się dzieje na miejscu - powiedział strażak w rozmowie z Polską Agencją Prasową. IMGW poinformowało, że do godziny 14:00 na Bielanach spadło 36,8 mm. Dla porównania w dniach 1-29 sierpnia spadło 39,2 mm deszczu. Miesięczna norma opadowa dla Warszawy wynosi 60,6 mm.

Podtopienia w Warszawie. Kilkunastokilometrowe korki i zalane główne ulice stolicy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji do godziny 13:30 dostało ponad 30 wezwań. Jak informuje Radio dla Ciebie, straż pożarna m.in. odpompuje wodę z przedszkola nr 309 na Andersena 7 na Bielanach. Rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Marek Smółka podkreśla, że sytuacja jest bardzo trudna. "Reagujemy na każde zgłoszenie. Deszcz jak zawsze niesie ze sobą fragmenty liści, gałęzi, które zatykają odpływy wody deszczowej. W związku z tym mamy oczywiście dużo pracy, jesteśmy w kontakcie ze służbami dyżurnymi miasta i reagujemy na każde zgłoszenie. Teraz mamy zgłoszenia praktycznie z całej Warszawy, że wszystkich dzielnic"- powiedział rzecznik. Całkowicie zalana jest ulica Płochocińska na wysokości kanału Żerańskiego. Tu drogę zalała woda ze studzienek. Służby informują również o dużych utrudnieniach w Alejach Jerozolimskich. Przejazd pod ulicą Łopuszańską w obu kierunkach jest częściowo pod wodą. Na miejscu są już służby i odpompowują jej nadmiar z niecki przejazdu. Zablokowane są po dwa pasy w obu kierunkach.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami na wschodzie Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem na wschodzie Polski. Najsilniejsze przejdą przez województwa podlaskie, lubelskie, wschodnią część warmińsko-mazurskiego i wschodnie powiaty mazowieckiego. Dla tych regionów zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia. Synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek powiedziała, że burzom będą towarzyszyć ulewne opady deszczu i silny wiatr. - Miejscami może spaść do 40 milimetrów deszczu, a porywy wiatru mogą zbliżać się do 85 kilometrów na godzinę. Nieco słabsze burze spodziewane są w województwach małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, na południu lubelskiego, we wschodniej połowie mazowieckiego i środkowej części warmińsko-mazurskiego - mówiła Prasek. Ostrzeżenia przed burzami z gradem będą obowiązywać najpóźniej do środy, do godziny 23:00.

