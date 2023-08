Z komunikatu, który pojawił się na stronie małopolskiej policji wynika, że do zdarzenia doszło w jednym z bloków w powiecie olkuskim. W mieszkaniu doszło do kłótni dwóch braci. Jeden z nich, mężczyzna w wieku 32 lat, był wówczas pod wpływem alkoholu.

32-latek groził bratu, a potem chciał go wyrzucić przez balkon. Mężczyźnie przedstawiono już zarzuty

Osoba ta miała najpierw grozić bratu pozbawieniem życia przy użyciu noża. W tym momencie pokrzywdzony chciał zawiadomić o sprawie policję. Agresor wyrwał mu jednak telefon z ręki.

Wtedy brat podbiegł do okna balkonowego, krzycząc do świadków, by wezwali pomoc. 32-latek pobiegł za nim i próbował przerzucić swojego brata przez barierkę. Mężczyzna spadłby wówczas z trzeciego piętra bloku. Na szczęście pokrzywdzony stawiał opór, aż do przyjazdu na miejsce policji.

"Agresor został zatrzymany przez policjantów i doprowadzany do olkuskiej komendy. Przeprowadzane przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad półtora promila alkoholu. Następnie sprawą zajęli się śledczy" - przekazano w komunikacie.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 32-latkowi zarzutu usiłowania zabójstwa. Ponadto sąd w Olkuszu przychylił się do wniosku prokuratury oraz policji i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy, trzymiesięczny areszt. "Za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności" - podaje małopolska policja.