Incydent z Black Hawkiem. Są nowe informacje. Śledczy ustalili, kto pilotował śmigłowiec

Zdarzenie z udziałem policyjnego śmigłowca w Sarnowej Górze bada Prokuratura Okręgowa w Płocku. Śledczy prowadzą postępowanie w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. W środę pojawiły się nowe informacje w sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Policyjne śmigłowce S-70i Black Hawk

Nowe ustalenia ws. incydentu z Black Hawkiem. Wiadomo już, kto pilotował maszynę

Jak podaje TVN24, jeszcze w tym tygodniu mają odbyć się oględziny śmigłowca, a także miejsca zdarzenia. - To już trzeci raz, kiedy na miejscu pojawi się prokurator, aby dokładnie przeanalizować miejsce, w którym doszło do tego niebezpiecznego incydentu. Będzie mu towarzyszył, podobnie jak przy oględzinach Black Hawka, biegły ekspert z dziedziny lotnictwa. To najnowsze informacje ze śledztwa - przekazał reporter stacji Mariusz Sidorkiewicz.

TVN24 podkreśla, że śledczy wciąż przesłuchują świadków zdarzenia, do którego doszło dziesięć dni temu. Nie przesłuchali jeszcze pilotów oraz członka załogi. - Może to wynikać z taktyki, którą zwykle stosują prokuratorzy, która zmierza do tego, że najpierw trzeba ustalić wszelkie okoliczności zdarzenia, a potem podjąć decyzję, czy kluczową postać, czyli pilota, który siedział za sterami, wzywać w charakterze świadka czy też może podejrzanego - powiedział Sidorkiewicz. Jak dodał, prokuratura ustaliła już, kto siedział za sterami maszyny. Śledczy przyglądają się również kwestii zabezpieczenia pikniku w Sarnowej Górze.

Przypomnijmy, w poniedziałek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker stwierdził, że śmigłowiec miał stać, nie latać podczas imprezy. - W czasie pikniku wojskowego, militarnego przylatuje Black Hawk, jest przez parę godzin na miejscu, jest obserwowany i odlatuje. Tak to miało wyglądać - powiedział na antenie RMF FM.

Maciej Wąsik: Pomogłem ściągnąć śmigłowiec, ale nie widziałem tego zdarzenia

Przypomnijmy, w niedzielę 20 sierpnia podczas pikniku wojskowego z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą koło Ciechanowa (woj. mazowieckie) doszło do zerwania linii energetycznej przez policyjnego Black Hawka. Na imprezie był obecny między innymi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. W rozmowie z Polsat News polityk stwierdził, że nie widział tego zdarzenia. - Nie było mnie wówczas, ja już odjechałem samochodem. Zresztą opozycja sugeruje, że ja przyleciałem tym Black Hawkiem i odleciałem nim. To jest oczywiście nieprawda. Oni kłamią - powiedział. Wąsik podkreślił, że piknik nie był związany z kampanią wyborczą. - Patronem tego wydarzenia, oprócz ministra obrony narodowej, był, chociażby, marszałek Adam Struzik [marszałek woj. mazowieckiego, który należy do PSL - red.] - dodał.

Wiceszef MSWiA przyznał, że "pomógł ściągnąć śmigłowiec" na piknik, bo został o to poproszony. - Nie widziałem sytuacji, ale daleki byłbym od tego i nie radziłbym opozycji, by wydawali za wcześnie wyroki na temat pilotów. Ja wiem, że pilot, który pilotował ten śmigłowiec, to doskonały policjant, to człowiek, który przeprowadził bardzo wiele ważnych akcji. On gasił pożary w Turcji, on gasił pożary w Czechach. Ja nie chcę rozstrzygać, kto jest winny - mówił po incydencie. Tymczasem, jak nieoficjalnie informowało RMF FM, jednym z członków załogi był pilot, który kilkanaście lat temu spowodował śmiertelny wypadek śmigłowca wojskowego koło Bydgoszczy. Maszyna miała zahaczyć wówczas o wierzchołki drzew, a następnie uderzyć w ziemię. Rozgłośnia podała, że w katastrofie zginął drugi pilot, a technik pokładowy został ranny. Dowódca śmigłowca został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu.

- Ten śmigłowiec za nisko pewnie leciał i to jest wina oczywiście tego, kto kierował tym śmigłowcem. Oczywiście będziemy stanowczo bronić ministra [Wąsika - red.] - stwierdził z kolei wicemarszałek Sejmu z PiS, Ryszard Terlecki.