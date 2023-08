Ksiądz Kazimierz S. blisko 30 lat temu został proboszczem parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ołpinach (woj. małopolskie). - Radni przyznali mu wtedy tytuł "Zasłużony dla gminy Szerzyny". Jak tylko zobaczyłem zdjęcia z tej uroczystości, od razu umieściłem kilka mocnych komentarzy, że taki człowiek nigdy nie powinien być nagradzany i nigdy nie powinien mieć kontaktu z dziećmi - powiedział Onetowi Mateusz Bochenek, który - jak twierdzi - w przeszłości był molestowany przez duchownego.

REKLAMA

Zobacz wideo Pasławska: Kościół jest zobowiązany opiekować się ludźmi, powinien się oczyścić

Były ministrant: Miałem 13 lat i byłem całkowicie sparaliżowany

Dziennikarze dotarli do kilku byłych ministrantów z parafii w Ołpinach, których miał wykorzystać Kazimierz S. - Gdy ksiądz mnie gdzieś podwoził samochodem, to jego ręka prawie zawsze lądowała na moim udzie albo w innych, intymnych miejscach. Zupełnie nie wiedziałem, jak mam reagować - wspominał Mateusz Bochenek. - Gdy byliśmy sami, wziął mnie na kolana, wsunął mi rękę do majtek i jak gdyby nigdy nic położył ją na moich genitaliach. Miałem 13 lat i byłem całkowicie sparaliżowany. Pierwszy raz ktoś zachował się wobec mnie w taki sposób - przyznał po ponad 30 latach. Po wszystkim duchowny miał mu powiedzieć, by nikomu o tym nie mówił.

- Niektórzy w Ołpinach nadal uważają, że "przecież ten ksiądz ci nic nie zrobił, tylko cię dotknął", że skoro do niego chodziłem, to jestem sam sobie winny. Dla dziecka nie ma żadnej różnicy, co on robił, ból i krzywda na psychice jest zawsze taka sama. Naprawdę trudno z tym później żyć - przekonywał pokrzywdzony, który chce zostać anonimowy. - Już kilkanaście lat temu po raz pierwszy powiedziałem w domu, że ten ksiądz wcale nie jest takim wspaniałym człowiekiem, że robił złe rzeczy. Do tej pory nie wszyscy w to wierzą - dodał kolejny.

Cały tekst "Ksiądz miał molestować ministrantów. Próbował to ukryć i nakłaniał do przestępstwa" przeczytasz na stronie Onetu.

Ksiądz został wysłany do Ukrainy. Postępowanie kościelne ruszyło po latach

Mateusz Bochenek już na przełomie 2010 i 2011 r. informował biskupa o niewłaściwym zachowaniu duchownego wobec dzieci. W 2019 r. wysłał e-maila do sądu biskupiego w Tarnowie, ale jego zgłoszenie okazało się "zbyt ogólne". Dziennikarze zapytali pracowników instytucji o te wiadomości, ale żaden z nich... niczego nie pamięta. Kolejne zgłoszenie mężczyzna złożył w październiku 2020 r. Dopiero wtedy ruszyło kościelne postępowanie. Ks. Kazimierz S. na czas wyjaśnienia sprawy został odwołany z parafii w Ołpinach, a następnie wysłany do Ukrainy.

Zapadł wyrok. Ksiądz skazany za... podżeganie do składania fałszywych zeznań

Sprawa do prokuratury trafiła 3 grudnia 2020 r. Śledczy musieli ją jednak umorzyć, bo w świetle prawa przestępstwa się przedawniły. "Niewątpliwie czyny ks. Kazimierza S. wobec [...] spełniają znamiona tzw. innej czynności seksualnej, a zatem znamiona przestępstwa wskazanego w art. 200 par. 1 kk. Stan faktyczny tj. zachowania się duchownego wobec wszystkich chłopców nie budzi w tej sprawie wątpliwości" - cytuje treść oświadczenia prokuratury Onet.

Na tym jednak sprawa się nie kończy. Zostało wszczęte osobne śledztwo w kierunku podżegania do składania fałszywych zeznań. Zdaniem prokuratury duchowny próbował namówić swoją ofiarę do tego, by skłamała podczas przesłuchania i zapewniła, że molestowania seksualne nie miały na parafii miejsca. W październiku 2022 r. akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Tarnowie. Na początku duchowny tłumaczył, że ofierze "może się to śniło". Podczas pierwszej rozprawy zmienił jednak narrację. Przyznał się do wszystkich zarzutów i poprosił o jak najmniejszy wymiar kary. "W efekcie sąd skazał byłego proboszcza z Ołpin na karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych po 20 zł każda oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości w lokalnej prasie. Prawomocny wyrok nie dotyczy jednak wykorzystywania seksualnego nieletnich, a podżegania do składania fałszywych zeznań" - podaje Onet.