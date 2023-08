Do zdarzenia doszło w połowie sierpnia we wsi Trzeboś położonej w powiecie rzeszowskim (województwo podkarpackie). Właściciel działki z niewielkim stawem rybnym przyjechał na swoją posesję. Na miejscu zastał worek unoszący się na powierzchni wody. 23-latek wyłowił znalezisko i sprawdził jego zawartość. W środku znajdowało się osiem martwych szczeniąt.

Trzeboś. Wrzucił miot szczeniąt do stawu rybnego. Ciała zwierząt odkrył właściciel terenu

Mężczyzna niezwłocznie powiadomił o znalezisku dyspozytora numeru alarmowego 112, który przekazał sprawę w ręce Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Przybyli na miejsce funkcjonariusze zabezpieczyli martwy miot szczeniąt, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i przesłuchali właściciela stawu rybnego. Dzięki uzyskanym w ten sposób informacjom policjanci z Komisariatu Policji w Sokołowie Małopolskim jeszcze tego samego dnia ustalili adres potencjalnego właściciela zwierząt.

Podejrzany o utopienie szczeniąt przyznał się do winy. 61-latek może spędzić nawet 5 lat w więzieniu

Po dotarciu do wskazanego miejsca zamieszkania funkcjonariusze natrafili na psa przywiązanego łańcuchem do budy. Jak stwierdził obecny na miejscu lekarz weterynarii, nierasowa suczka oszczeniła się w przeciągu maksymalnie dwóch tygodni. Wciąż miała też pokarm niezbędny do wykarmienia młodych. Właściciela psa zatrzymano dzień później. Okazał się nim 61-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego. Mężczyzna przyznał się do postawionego mu zarzutu uśmiercenia ze szczególnym okrucieństwem ośmiu szczeniąt rasy mieszanej. Za dokonany czyn grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. O ostatecznym wymiarze kary zdecyduje sąd.