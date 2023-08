Kiedy dzieci idą do szkoły? W tym roku wakacje są nieco dłuższe

Uczniowie zyskają dodatkowe trzy dni wakacji. Rok szkolny rozpocznie się nie w najbliższy piątek (1 września), a w poniedziałek (4 września). Dlaczego? Wynika to z rozporządzenia ministra edukacji.

Kiedy dzieci idą do szkoły? 1 września wypada w piątek

Uroczysta inauguracja roku 2023/2024 rozpocznie się 4 września 2023 roku, co oznacza, że uczniowie usiądą w szkolnych ławkach następnego dnia, we wtorek (5 września). Wynika to z rozporządzenia ministra edukacji z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603).

"W szkołach (...) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września" - czytamy.

Nie jest to sytuacja wyjątkowa. "Przesunięcie rozpoczęcia roku szkolnego na pierwsze dni września miało już miejsce w ubiegłych latach. W 2019 r. 1 września wypadał w niedzielę, dlatego rok szkolny rozpoczął się 2 września. W 2018 r. 1 września był w sobotę, więc rok szkolny rozpoczął się 3 września. W 2017 r., tak jak w tym roku, 1 września wypadł w piątek, stąd rok szkolny rozpoczął się 4 września" - przypomina Infor.

Harmonogram roku szkolnego 2023/24. Kiedy wakacje?

Ministerstwo Edukacji i Nauki już 7 marca opublikowało kalendarz roku szkolnego 2023/2024. Z harmonogramu wynika, że zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych przewidziane jest na 21 czerwca 2024 r. Od 22 czerwca do 31 sierpnia potrwają wakacje.