Nie żyje już 16 osób zakażonych legionellą. W szpitalach ponad sto osób

Doniesienia o kolejnych zakażeniach bakterią Legionella pneumophila napływają już od połowy sierpnia br. Ognisko epidemii zdiagnozowano na Podkarpaciu, jednak już teraz zakażenia odnotowywane są w kolejnych województwach w Polsce. Według rzeszowskiego sanepidu większość dotychczasowych ofiar była w wieku od 64 do 95 lat i posiadała choroby współistniejące.

Nie żyje 16 osób zakażonych legionellą

W środę (30 sierpnia) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie poinformowała o 16 osobie, która zmarła z powodu zakażenia bakterią Legionella pneumophila. Według komunikatu sanepidu to kolejna ofiara, u której stwierdzono także choroby współistniejące. Aktualnie najwięcej zakażonych osób przebywa w szpitalach w Rzeszowie (104 osoby) oraz w powiecie rzeszowskim (35 oacjentów). Zakażenia potwierdzono jednak także w innych regionach Polski w tym na Lubelszczyźnie, w Małopolsce oraz Wielkopolsce.

Łącznie obecność legionelli stwierdzono już w czterech województwach w kraju. We wtorek (29 sierpnia) bakterię Legionella pneumophila wykryto także w jednym z kranów na Oddziale Medycyny Paliatywnej Wojewódzkego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Wiadomo jednak, że nie doszło do zakażenia żadnego z pacjentów. Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule: Legionella na Dolnym Śląsku. Bakterię wykryto na Oddziale Medycyny Paliatywnej.

Legionella i legionelloza. Co wiadomo o niebezpiecznej bakterii wywołującej chorobę?

Legionella jest bakterią, która namnaża się wewnątrz instalacji wodnych. Sprzyja temu przede wszystkim wysoka temperatura. Pałeczki legionelli wywołują u zakażonych legionellozę. Jest to choroba układu oddechowego, którą uznaje się za zakaźną, ale nie zaraźliwą. Nie można się nią zarazić od innej osoby. Niebezpieczna staje się dopiero gdy do organizmu dostanie się poprzez drogi oddechowe, np. w wyniku wdychania rozproszonych kropel wody w trakcie kąpieli, które mogą zawierać legionellę. Objawy zakażenia mogą pojawić się od dwóch do dziesięciu dni od kontaktu z bakterią. Najczęściej pojawia się: