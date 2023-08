Zamiana ciał ofiar tragicznego wypadku w Chodlu. Jest ruch prokuratury

- Czekamy na opinie po przeprowadzonej sekcji zwłok. Na pewno kluczowe znaczenie będzie miała opinia biegłego z zakresu ruchu drogowego, dotycząca rekonstrukcji tego wypadku - powiedziała Magdalena Naczas z Prokuratury Okręgowej w Lublinie w rozmowie z PAP, którś cytuje wnp.pl.

Jak dodała, w sprawie pomyłki w oznaczeniu ciał zostanie przeprowadzone osobne postępowanie w celu wyjaśnienia szczegółowych okoliczności tego zdarzenia. Nanczas dodała, że w poniedziałek odbyła się ekshumacja zwłok pierwszej pochowanej osoby.

Właściciel zakładu pogrzebowego, Grzegorz Goliszek zapewniał PAP, że jego firma nie ponosi odpowiedzialności za pomyłkę. "Ciała osób zostały nam przekazane z nazwiskami. Nie mieliśmy możliwości weryfikacji poprawności tych informacji. Z naszej strony wszystko zostało wykonane należycie" - zastrzegł.

Zdaniem prokuratury istotne jest także ustalenie, na jakim etapie doszło do pomyłki w oznaczeniu zwłok. Nie wiadomo, czy mogło być to w momencie prowadzenia czynności na miejscu zdarzenia, czy też w czasie transportu zwłok do Zakładu medycyny Sądowej, w którym doszło do sekcji. Istnieje także prawdopodobieństwo, że ciała zostały zamienione przy przekazywaniu ich do zakładu pogrzebowego.

Przypomnijmy, że w minioną sobotę odbył się pogrzeb jednej z ofiar tragicznego wypadku, do którego doszło 14 sierpnia na obwodnicy Chodla. W poniedziałek (22 sierpnia) Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim podjęła decyzje o wstrzymaniu pochówku kolejnej ofiary, po tym jak członkowie rodziny zgłosili wątpliwości co do tożsamości osoby znajdującej się w trumnie. - Osoba, która została pochowana w sobotę, to miała być ta pani, której pochówek miał być organizowany w poniedziałek - tłumaczyła w rozmowie z PAP prokuratorka Magdalena Naczas.

Tragiczny wypadek w Chodlu. Nie żyją trzy kobiety

Do śmiertelnego wypadku doszło w poniedziałek 14 sierpnia około godziny 14:00 na obwodnicy Chodla w województwie lubelskim. Wstępne ustalenia policji wykazały, że kierujący samochodem osobowym 77-latek wymusił pierwszeństwo nad 23-letnim kierowcą innej osobówki. W wyniku zderzenia pojazdów na miejscu zmarły trzy kobiety podróżujące z 77-latkiem, które siedziały na tylnej kanapie. Obaj kierowcy po wypadku zostali przetransportowani do szpitala. Czwarta kobieta, która podróżowała ze starszym mężczyzną na przednim siedzeniu pasażera, nie odniosła żadnych obrażeń. Jak się okazało wszystkie osoby z samochodu, którego kierowca wymusił pierwszeństwo, jechały na pogrzeb.