Tatry. "Chińczyk z dużym plecakiem, w trampkach, wspinał się po ścianie". "Szok i niedowierzanie"

Do zdarzenia doszło w zeszły czwartek (24 sierpnia). Osoby wędrujące Orlą Percią w rejonie Zmarzłej Przełęczy usłyszały nawoływanie. Jak się okazało, poza szlakiem wspinał się młody mężczyzna. Był przyklejony do skał i nie wiedział, dokąd ma iść.

Turysta z Chin wybrał się nad Morskie Oko. Kierował się nawigacją w telefonie.

O niebezpiecznej sytuacji poinformował Tatromaniak.pl, który przytoczył relację świadka. Serwis podaje, że mężczyzna, który potrzebował pomocy, był obywatelem Chin. Nie znał polskiego, niewiele rozumiał po angielsku. "Gdy zadaliśmy mu pytanie dokąd idzie, pokazał na telefonie, że nad Morskie Oko i że tak go poprowadziło Google Maps. Był to dla nas wręcz szok i niedowierzanie…Chińczyk z dużym plecakiem, w trampkach, wspinał się po ścianie poza szlakiem na Orlą Perć, chcąc dotrzeć do Morskiego Oka" - napisał Grzegorz Wróbel, który widział całe zajście.

"Szliśmy chwilę z nim, aby pokazać, jak ma iść i jakiego szlaku się trzymać, jednakże gdy zobaczył łańcuchy czy drabinkę na Koziej Przełęczy, stał jak wmurowany i nie chciał dalej iść. Dosyć długo musiał się przełamywać, na początku do łańcuchów, a później do drabinki" - dodał świadek zdarzenia. Nie wiadomo, co dalej stało się z turystą.

Tatromaniak.pl przypomina, że w górach należy przede wszystkim trzeźwo myśleć, a także trzymać się wyznaczonego szlaku. Serwis ostrzega też przed nadmiernym ufaniem aplikacjom. W przypadku chińskiego turysty zawiodły Google Maps. Kilka miesięcy temu dziennikarze "Gazety Wyborczej" sprawdzili, jak w czasie wycieczki po Tatrach sprawdza się sztuczna inteligencja. "Gdybyśmy posłuchali tych rad, wpakowalibyśmy się w niezłe tarapaty, narażając swoje zdrowie i życie. (...) Po Tatrach wciąż najlepiej wędrować z tradycyjną mapą" - podkreśla "GW".

