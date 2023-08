Kraków. Wulgarny atak na kobietę i jej dzieci. Jest stanowisko policji

Zobacz wideo "Ekipa gotowa pogonić PiS w cholerę". Robert Biedroń zapowiedział gotowość Lewicy do wyborów

Na portalu X pojawiło się nagranie, na którym mężczyzna w agresywny sposób zachowuje się w stosunku do kobiety i jej dzieci. "Dzieci grając piłką plażową niechcący uderzyły w pieska - za co ich mama od razu przeprosiła" - opisano nagranie. Użytkownik, który zamieścił nagranie w sieci, przekazał także, że kobieta wielokrotnie przeprosiła mężczyznę za sytuację. Zrobiły to też jej dzieci. Jak donosi Polsat News, opiekun psa zaatakował jednak kobietę, zwyzywał ją i jej dzieci, a gdy usłyszał wschodni akcent, kazał im "wracać do swojego kraju".

Kraków. Agresywny mężczyzna zwyzywał kobietę i jej dzieci. Policja wie o sprawie

- Sprawą zajmuje się nią Komenda Miejska Policji - przekazała rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Katarzyna Cisło. Podkreśliła, że funkcjonariusze mają kontakt z kobietą z nagrania. - Prawdopodobnie w środę złoży ona zawiadomienie w tej sprawie. W zależności od tego, jak dobra jest jej znajomość języka, zdecydujemy, czy w sprawie potrzeba będzie zaangażowania tłumacza - dodała Cisło.

O dyskryminacji i karze za jej stosowanie mówi artykuł 119. Kodeksu karnego, z którego wynika, że "kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób, lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".